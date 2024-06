Lepukkant sztárok, akik egykor a világ legszebbjei között voltak - FOTÓK

Hírnév, csillogás, trendi megjelenés és mérhetetlen vagyon... Ha meghalljuk azt a szót, hogy világsztár, rögtön ezek a szavak jutnak eszünkbe. Akadnak azonban az ismertségnek árnyoldalai is. Amikor a világsztárok nem tudják elviselni a hírnévvel járó sikert és fényűzést, sokszor az alkohol és egyéb tudatmódosító szerek rabjává válnak, ami a megjelenésüket is alaposan megtépázza. Akkor is hasonló történik, ha az egykori ünnepelt csillagot egyszer csak elfelejtik... Lepukkant sztárok következnek, akik nem előnyükre változtak az elmúlt évek alatt.

Russel Crowe is közöttük van

Lepukkant világsztárokat gyűjtöttük össze ezúttal, akik csak árnyékaik egykori önmaguknak...

Igazi szupersztár volt az 1986-os Top Gun debütálása után, túlzott alkoholfogyasztásának köszönhetően azonban később Kelly McGillis is elhagyta magát, igencsak lepukkant.

Noha egykor Russel Crowe az egyik legnépszerűbb színész volt Hollywoodban, miután beperelték testi sértésért és fegyverbirtoklásért, ő is elindult lefelé a lejtőn. Alkohol- és állítólagos drogproblémái miatt alaposan meghízott a világsztár.

Bár Brendan Fraser szerepet kapott a közelgő Batgirl című filmben, magánéleti nehézségeinek és fizikai állapotromlásának köszönhetően már közel sem ugyanaz, mint fénykorában.

A 90-es évek egyik legnagyobb sztárja volt, a súlyával való állandó küzdelemben azonban végül alulmaradt: Kirstie Alley-t ma már ritkán láthatjuk a képernyőkön.

Az egykori bombázó szupermodell ma hajléktalanként él, drogfüggő és a kukában guberál. Jeremy Jackson ex-Baywatch-sztár volt felesége 2016-ban csúszott le igazán, amikor idegösszeomlást kapott és mindenét elvesztette. Azóta az utcán él. Lepukkant külseje miatt szinte már felismerhetetlen a 41 éves nő.