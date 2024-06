Meghan Markle ellopta Katalin hercegné nagy pillanatát?

Először jelent meg a nyilvánosság előtt Katalin hercegné azóta, hogy bejelentette betegségét. Nagy meglepetést okozott azzal, hogy ő is részt vett a Trooping the Colour nevű eseményen, és együtt nézte a légierő gépeit a királyi család többi tagjával. Egyesek szerint Katalin hercegné nagy visszatéréséről akarta elvonni a figyelmet Meghan Markle azzal, hogy a felvonulás időpontjában több fotót is posztolt az Instagram-oldalán.

Meghan Markle el akarta venni Katalin hercegné nagy pillanatát?

Az elmúlt hetekben számos elmélet látott napvilágot arról, hogy a hercegné részt vesz-e a Trooping the Colour ünnepségen szombaton. Katalin hercegné aztán péntek este olyan bejelentést tett, amire már mindenki nagyon várt: hintóba ül gyerekeivel, majd megjelenik a Buckingham-palota erkélyén is a király születésnapi ünnepségén. Amikor Katalin hercegné megérkezett az eseményre Meghan több fotót is közzétett málnalekvárjáról az Instagram-oldalán. Néhány Bennfentesek szerint Meghan és barátja megpróbálták elvonni Katalin nagy visszatéréséről a fókuszt, de úgy tűnik, ez nem igazán sikerült nekik.

Meghan Markle új életmód márkája

Meghan márciusban jelentette be az új életmód márkáját, amelynek segítségével teljesen új szerepben szeretne tündökölni a nyilvánosság előtt, a célja, hogy a következő Nigella Lawson vagy Martha Stewart legyen.