Sztárok, akik annak ellenére lettek híresek, hogy a Rák csillagjegyben születtek

A Rák az egyik legérzékenyebb állatövi jegy, családcentrikus, gondoskodó, figyelmes, kreatív, fontosak számára a gyökerek. Erős intuíciók vezetik, amelyek ritkán hagyják cserben. Visszafogott, de nem szégyellős, empatikus és jól játszik az érzelmek húrjain. Rengeteg imádni való tulajdonsága van, ami miatt ő az ideális partner, férj, feleség, szülő. De hogy nem egy exhibicionista, az is biztos, a világot jelentő deszkákat nem neki találták ki. Vagy mégis?

A Rák csillagjegy szülötteire mindent rá lehet fogni, csak azt nem, hogy magamutogatók lennének

Forrás: Shutterstock

5 tipikus Rák híresség, aki csillagjegye ellenére világsztár lett

Érzékenység ide, csendes visszahúzódás oda, mindannyian otthonosan mozognak a rivaldafényben.

1. Meryl Streep

Született: 1946. június 22-én.

Meryl Streep tipikus Rák, a világ mégis az ő lábai előtt hever

Forrás: Getty Images

Az isteni Meryl mindenki kedvence, rajongók, kollégák imádják, remek természete, kedvessége, érzékenysége, empátiája és humora miatt. Igazi Rák. És lám, a világ mégis az ő lábai előtt hever. Ő a királynő, díva, akinél sikeresebb színésznő talán nem is létezik.

Sofia Vergara

Született: 1972. július 10-én.

Sofia Vergara számára a legfontosabb a család: a képen ő és a fia, Manolo Gonzales Vergara látható

Forrás: Variety via Getty Images

Ízig-vérig Rák, családcentrikus, érzelmes és odaadó, fia a mindene. A Modern család nagyhangú (és nagymellű), szexi anyukája a 11 évadot és 250 részt megért sorozatban is megmutatta, hogy a csillagjegy minden tulajdonságával rendelkezik, sőt, még annál is többel... Le sem tagadhatná csillagjegyét, mégis irigylésre méltó karriert futott be a filmiparban.

Margot Robbie

Született: 1990. július 2-án.

Margot Robbie nem mindig a tipikus Rák karaktereket játssza, bár tény, hogy a kőkemény Harley Quinn szíve is túlcsordul, ha Jokerre gondol

Forrás: FilmMagic/10th Annual Breakthrough Prize Ceremony

Margot széles skálán mozog, ha a szerepeiről van szó. A szerető és gondoskodó karakterek mellett a kemény szerepeket is jól hozza. Előbbi tipikus Rák tulajdonság, de utóbbi sem áll távol tőle, különösen azért, mert a legdurvább karaktereiben is ott bújkál az érzékenység és az odaadás. Bár interjúhelyzetben is Rákként viselkedik, az egyik legfoglalkoztatottabb fiatal színésznő lett belőle, aki jól bánik a sikerrel is.

Tom Hanks

Született: 1942. július 13-án.

Tom Hanks, mindenki apukája, aki 36 éve szereti a feleségét

Forrás: FilmMagic/World Premiere Of Apple TV+'s "Masters Of The Air" - Arrivals

Ha van valami, amit imádunk a Rák férfiban, hogy igazi úriember, aki rajong a családjáért, lesi felesége minden kívánságát, imádja a gyerekeit gondoskodó, figyelmes és hűséges. Visszafogott, szerény, nem szeret a középpontban lenni. Ez a magánéletében mind igaz is Tom Hanksre, ám a 36 éve hűséges férj és apa mégis a világ egyik legtehetségesebb és legsikeresebb amerikai színésze, akit ugyan néha stresszel a sajtó figyelme, mégis több mint négy évtizede sütkérezik a rivaldafényben.