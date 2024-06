Mindeközben folytatódik az Emily Párizsban sorozat is, hamarosan itt a negyedik évad. Az első néhány részt augusztus 15-én, második felét pedig szeptember 12-én indítja útjára a Netflix. Az Emily Párizsban új évadában is benne lesznek a megszokott kedvencek és visszatér Lucien Laviscount is, annak ellenére, hogy karaktere megtudta, hogy a szerelme, Emily nem iránta, hanem Gabriel iránt táplál gyengéd érzelmeket.