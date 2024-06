Emily Párizsban 4.: szereplők kotyogtak ki részleteket

Már nem kell sokáig várni az Emily Párizsban negyedik évadára. Emily szerelmi élete folytatódik a Netflixen: a streamincsatorna tervei szerint a sorozat részeit, akárcsak A Bridgerton család esetében, két részletben adagolják a nézőknek, az első felét augusztus 15-én, a másodikat pedig szeptember 12-én adják.

Az Emily Párizsban eddigi 3 évada is hatalmas siker volt

Emily hamarosan visszatér bohókás szettjeiben

A sorozathoz már korábban kikerült egy promóvideó is, amiben a főszereplők pár szóban jellemezték az új évadot: Lily Collins szerint a ‘sebezhető’ és a ‘kalandos’ a legtalálóbb kifejezés az új részekre, ami annak fényében nem is csoda, hogy harmadik évad azzal ért véget, hogy Alfie szakított Emilyvel, miután Camille és Gabriel esküvőjén a menyasszony elárulta, hogy vőlegénye és Emily még mindig szerelmesek egymásba. Ám a nagy egymásra találás nem történhetett meg, ugyanekkor az is kiderült, hogy Camille kisbabát vár.

Mindenki keresi a boldogságot

"Úgy gondolom, hogy minden karakter megpróbálja megtalálni a saját útját, és keresi azt, ami boldoggá teszi. Ha Emily és Gabriel tényleg szerelmesek egymásba, nem fogok az útjukba állni, annak nem lenne semmi értelme. Nem akarok valaki olyat, aki nem engem szeret" - nyilatkozta a folytatásról Camille Razat színésznő, Camille megformálója.

"Hál' istennek, hogy lesz 4. évad, így nem kell beletörődnünk a 3. évad fináléjába" - mondta Collins, akiről bővebben itt írtunk.