Tompos Kátya: "A lényeg az élet"

Nem volt ellenére az ismertség, imádta a színpadot és az is őt, de sosem a népszerűség, sokkal inkább az alkotás érdekelte. Tompos Kátya senkitől és semmitől nem akart függeni: a népszerűségtől sem.

"A lényeg az élet. Minden egyes nap a rendelkezésünkre áll. Találkozásokban, amikor az ember érzi, hogy van valami belső kis mag, ami minden embert összeköt. Amit észre lehet venni a szemekben, bármerre mész a világban" - nyilatkozta Tompos Kátya, és azt is elárulta, hogy a 6-8 éves önmaga szerinte hogy vélekedne a felnőtt Kátyáról.

"Karinthy után, szabadon? Nem tudom. Egy gyerek mit lát ebből az egészből? Van egy színésznő, akinek megy a pályája, megismerik filmekből - jaj, de jó neki! Még nem tudja, mennyi munka van mögötte, és persze hogy azt mondja: én is ilyen akarok lenni! De tudod, mit? Inkább én szeretnék visszamenni ahhoz a kicsi Kátyához, és én kérnék néha tőle tanácsot" - vallotta.

De miként élte meg a hírességet és mindent ami azzal járt?

"Nem tudod, mi történhet aztán. Az élet bármit hozhat, és te már függsz valakitől vagy valamitől, a pénztől vagy a csilivilitől, és egyszer csak padlót foghatsz. Esetleg nem kapsz épp szerepet, vagy a legjobb barátaid azt mondják, már nem vagy az az ember, akit szerettünk. Úgy nőttem fel, hogy azok, akik a háttérben mellettem állnak, pontosan tudják, ki vagyok én. Akkor is, ha épp mélyponton vagyok, és akkor is, ha a legmagasabb sikereket érem el. Épp ezért nem szeretnék semmiféle túlzott anyagiságtól, ismertségtől függeni. Persze jó, ha az embernek forog a neve, de amikor már a csapból is ő folyik, nem csodálkozom, ha már az se tetszik tőle, ami méltó lenne az elismerésre" - mondta a sztárságról.

Kátya halálának hírét hivatalos Facebook-oldalán jelentették be pénteken reggel.