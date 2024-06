Letartóztatták Travis Scottot rappert: egy jachton balhézott

Travis Scott rapper kihúzta a gyufát a hatóságoknál: egy jachton balhézott, majd miután nem hallgatott a kiérkező rendőrökre, letartóztatták Miami Beachen. A hírek szerint csak óvadék ellenében engedték ki.

Letartóztatták Travis Scott rappert

Forrás: Getty Images via AFP/2024 Miami-Dade County Corrections and Rehabilitation

Kylie Jenner gyerekeinek apja ismét a figyelem középpontjába került... Akárcsak a Cannes-i filmfesztiválon, ezúttal is egy balhé miatt beszélnek róla az emberek. Most egy jachton tört ki a zűrzavar, amiért ki is hívták a rendőröket. Amikor a hatóság emberei megérkeztek, azonosították Scottot, aki a dokknál állt és kiabált a jachton tartózkodókkal. Megkérték a rappert, hogy üljön le, aki először teljesítette az utasítást, majd figyelmen kívül hagyta. Az interakció során a rendőrök szerint Scott "erős alkoholszagot árasztott". A segítséget kérő személy nem kívánt feljelentést tenni, de azt akarta, hogy Scottot távolítsák el a jachtról és a területről.

A rendőrök ezután közölték a rapperrel, hogy nem mehet a kikötő területére, különben letartóztatják. Együttműködőnek tűnt, bár továbbra is trágárságokat kiabált a jachton tartózkodóknak, miközben a rendőrökkel az autó felé sétáltak. Ezután a rapper úgy döntött, mégis visszamegy a kikötőbe.



"A vádlott megkerülte a rendőröket a kikötő parkolójában, figyelmen kívül hagyva a rendőrök felszólítását, hogy ne menjen oda. Miután a vádlott beszélni kezdett Lemus őrmesterrel, ismét kiabálni kezdett, és

kiszámíthatatlanná vált, megzavarva a Marina és a közeli lakóépületek lakóinak nyugalmát. A vádlott figyelmen kívül hagyta a rendőrök figyelmeztetését is, hogy ne térjen vissza a Miami Beach Marina kikötőbe."

A jelentés szerint Scott elismerte, hogy alkoholt ivott, és a rendőrök kérdésére csak annyit válaszolt: "Ez Miami". A 33 éves rappert letartóztatták és 650 dollár (körülbelül 230 ezer forint) óvadék ellenében engedték ki. Travis Scott nem kommentálta az esetet, de Instagram-sztorijában megosztotta átszerksztett rendőrségi fotóját: a képen napszemüveg és fülhallgató is látható rajta.