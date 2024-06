Elképesztő tehetség: Zámbó Jimmy hangszínén énekel a 19 éves magyar fiú, Bradics Jácint

23 éve már, hogy Zámbó Jimmy elhunyt, ám még mindig rendkívül népszerű — fiatalok is szeretik a dalait, nem csak hallgatni, énekelni is. Így van ezzel a 19 éves Bradics Jácint is, bár úgy gondolja, énekesi karrierje nem a Jimmy-slágerekről fog szólni.

Bradics Jácint tökéletesen énekli Zámbó Jimmy dalait.

Zámbó Jimmy példátlan kvalitású sztár volt, de Jácint a saját útját szeretné járni

„19 éves vagyok, így meglepő lehet, de nem feltétlen a saját korosztályom által trendinek tartott zenei stílusok a kedvenceim. Szeretem a régi, nagy legendák örökzöldjeit, Zámbó Jimmy dalait a slágerzenekarunkkal is rendszeresen játszottuk több más ikonikus előadó slágere mellett. Jimmy példátlan kvalitású sztár volt, karizmatikus jelenség, szerintem nincs ember az országban, akiből ne váltana ki érzelmeket a munkássága" - kedze a fiatal előadó a Borsnak. „Hatalmas nézettségeket produkáltak a feldolgozásaim tőle, azonban ezekbe a dalokba nem szabad többet látni, mint aminek készültek, mert én a saját utamat szeretném járni."

Jácint elmondta, Jimmyhez hasonló énekes nem lesz többet, és nem is szeretné, ha párhuzamot vonnának közöttük, csak azért, mert a Király dalait el tudja énekelni az eredeti hangnemben.

Bradics Jácint A Dal 2024-ben a döntőig jutott, most éppen saját albumán dolgozik. Több dalát is bemutatják a napokban a Petőfi Rádióban, és hamarosan videoklippel is jelentkezik. Reméli, hogy készül olyan dal az elkövetkező időben, amivel nekivághat a Dal 2025-nek.