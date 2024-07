Amy Winehouse sírjánál barátok és családtagok gyűltek össze: 13 éve hunyt el az énekesnő

Kábítószer - és alkoholfüggő volt az énekesnő, aki tragikusan fiatalon, 27 évesen hunyt el, alkoholmérgezés miatt. Amy Winehouse minden idők egyik legjobb hangú énekesnője a függőségeinek rabja volt, szülei hiába tette meg mindent érte, a szerhasználat a sztár halálához vezetett. 13 évvel azután, hogy elhunyt, a szülei, családja és barátai gyűltek össze a sírjánál, hogy rá emlékezzenek.

13 évvel ezelőtt hunyt el Amy Winehouse, akinek halálakor egykori házánál rótták le tiszteletüket a rajongói

Forrás: AFP PHOTO/CARL COURT (Photo by CARL COURT / AFP)

Amy Winehouse szülei nem tudták megmenteni az énekesnőt

Az énekesnő apja, Mitch rengeteget küzdött azért, hogy meggyőzze lányát, hogy hagyjon fel a veszélyes drogos élettel, amely végül megölte őt, annak ellenére, hogy Amy Winehouse szülei kilenc alkalommal próbálták elvonókúrával megmenteni lányukat.

A kudarcba fulladt erőfeszítések tehát a sztár halálával végződtek, a szülők pedig megalapították az Amy Winehouse Alapítványt, hogy a fiatalokat eltántorítsák a szerhasználattól.

A soul és jazz ikonja, Amy Winehouse, aki karakteres hangjával és musicalitásával mindenkit elvarázsolt, fiatalkora óta alkohol és drogok rabságában élt. 2011-es halála után barátai úgy nyilatkoztak róla, hogy önpusztítása ellenére nagyon szerethető és kedves ember volt. Amy egykori lakótársa és stylistja, Alex Foden egy interjúban mesélt a lány igazi életéről.

Mindig azt mondta, hogy fiatalon fog meghalni, és hogy ő is a híres Club 27 tagja lesz majd.

Alex elmesélte azt is, hogy Amy mennyire kiborult a Back to Black című szám klipjének forgatásán, amikor meglátta a saját sírkövét, és rajta a feliratot: „Itt nyugszik Amy Winehouse szíve”.

„Szabályos pánikrohamot kapott, a forgatást is le kellett állítani. Amy csak jó pár pohár ital után nyugodott meg. Végül eltávolítottuk a nevét a kőről, de az összeomlás valódi oka nem is ez volt, hanem az, hogy szembesült azzal, merre tart az élete. Ez pedig halálfélelemmel töltötte el őt” — mesélte róla a volt alkotótárs, aki azt is elárulta, hogy a függőségeivel küzdő sztárnak volt egy másik énje is: házias volt, szerette a rendet, és nagyon gondoskodó volt. Rendszeresen főzött a barátainak.