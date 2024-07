4. Szereted a horrort? Akkor készülj fel: Jön "A szer".

Aki szereti a hatalmas adrenalin bombát, és vérfagyasztó hangulatot, az készüljön fel, mert hamarosan érkezik a mozikba Demi Moore legújabb és legmegrázóbb filmje, "A szer"! Ez az intenzív testhorror a színésznő karrierjének egyik legmerészebb vállalkozása, amely garantáltan felborzolja a nézők idegeit. A szer egy olyan problémát jár körbe, hogy a szórakoztatóipar milyen kegyetlen módon működik, főleg, ha nőkről van szó, akiknek a testét fetisizálja a médiagépezet, amíg fiatalok, aztán pedig, a koruk előrehaladtával egyre kevésbé van szükség rájuk, mert nem felelnek meg a fals szépségideálnak. Elisabeth Sparkle (Demi Moore) is egykoron nagy aerobiksztár volt egy televíziós showműsorban, azonban ahogy az ötvenes éveibe lép, a főnöke egy nem várt születésnapi "ajándékkal" lepi meg: ki van rúgva. Természetesen ettől maga alá kerül, kétségbeesik, de egy rejtélyes cég gyógyírt kínál a problémára: a szert, amelynek köszönhetően megfiatalodhat. A film egy olyan világba kalauzol minket, ahol egy kísérleti drog hatására az emberi test és elme átalakulása szörnyű következményekkel jár. A film lenyűgöző képi világa és Demi Moore lehengerlő alakítása egyaránt garantálja, hogy ez a testhorror hosszú ideig emlékezetes marad. Készülj fel, mert októberben már a képernyőn láthatod a vérfagyasztó pillanatokat!

5. És végül, de nem utolsó sorban: Szádra ne vedd!

A történet középpontjában egy család áll, akik megismerkednek egy másik famíliával, és elutaznak azok idillinek tűnő vidéki házába vakációzni, ám borzalmas felfedezéseket tesznek vendéglátóikkal kapcsolatban, és megpróbálnak minél előbb lelépni, de az események borzalmas fordulatokat vesznek. A Szádra ne vedd című filmet James Watkins rendezte: az ő nevéhez fűződik a Michael Fassbender főszereplésével készült Gyilkos kilátások még 2008-ból, vagy a jump scare műfaját csúcsra járató A fekete ruhás nő 2012-ből, melyben Daniel Radcliffe-et láthatjuk nyomozgatni, illetve A forradalom napján című akciókrimi is Idris Elba főszereplésével. Most - mondhatni - egy kicsit visszatért oda, ahonnan kezdte. Főszerepben Mackenzie Davis áll. Ne hagyd ki ezt az egyedülálló filmes élményt, amelyben a kimondott szavak hatalma valóban élet-halál kérdéssé válik. "Szádra ne vedd" szeptember 12-én a mozikban – készülj fel a félelem új szintjére, ha te is szereted a rettegést!