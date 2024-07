Ben Affleck Jennifer Lopez születésnapján vásárolt házat magának Los Angelesben

Ben Affleck napokkal azután vásárolt meg egy öt hálószobás Los Angeles-i birtokot, hogy ő és Jennifer Lopez elkezdték értékesíteni Beverly Hills-i kúriájukat 68 millió dollárért július 11-én, csütörtökön. A pár májusban vásárolta meg a 12 hálószobás, 24 fürdőszobás ingatlant 60,85 millió dollárért, és kezdetben piacon kívül próbálták eladni.

Jennifer Lopez és Ben Affleck számára nincs visszaút?

Ben Affleck Lopez születésnapján vásárolt házat magának Los Angelesben

Az ingatlanügyletek egy olyan időszakban történtek, amikor a pár külön töltötte idejét. Az énekesnő New Yorkban ünnepelte ötvenedik születésnapját, míg Affleck Kaliforniában maradt. Lopez július 20-án, szombaton egy Bridgerton témájú partival ünnepelt Hamptonsban. Bár számos vendég, köztük a díva édesanyja, Guadalupe Rodríguez is megérkezett az ünnepségre, több forrás is megerősítette, hogy a színész nem volt jelen.

Végleges a szakítás?

Az 51 éves Affleck és az 55 éves Lopez június óta próbálják eladni közös luxusvillájukat, és sajtóértesülések szerint már néhány műtárgyukat is meghirdették. Lopez és Affleck majdnem egy évvel az esküvőjük után vásárolták meg az ingatlant, valamivel több mint 60 millió dollárért. A hatalmas, 12 hálószobás, 24 fürdőszobás házat 68 millió dollárért kínálják most, és állítólag gyorsan meg akarnak szabadulni tőle.

Ben Affleck - "Hivatalosan is egyedül van"

Bennfentesek szerint miközben Ben Affleck továbbra is próbálja rendezni az életét az állítólagos szakítása közepette, ex-felesége már nem hajlandó segíteni neki. "Jen közölte Bennel, hogy ez az ő rendetlensége, amit egyedül kell elrendeznie – és ő kiszállt ebből" – árulta el egy forrás.

John Miller, Garner partnere figyelmeztette a színésznőt, túl sok időt tölt az exével, itt az ideje, hogy magával foglalkozzon.

„John belefáradt, hogy hétvégéket és ünnepeket, amiket Jennel tölthetne, Ben terápiás ülései foglalják le”

Jennifer Lopez és Ben Affleck kapcsolata halálra volt ítélve az asztrológia szerint

Jennifer Lopez és Ben Affleck, akiket annak idején előszeretettel hívtak "Bennifer"-nek, hollywoodi álompárként váltak ismertté. A kettejük közötti vonzalom szinte kézzel fogható volt, és rajongóik nagy reményeket fűztek az újabb kapcsolatukhoz. Azonban az asztrológia szemszögéből vizsgálva, már a kezdetekkor is láthatóak voltak a problémák. Mindketten Oroszlán jegyben születtek, amely egy rendkívül erős és domináns csillagjegy. Bár az Oroszlán jegyűek vonzódnak egymáshoz, a közös kapcsolatuk gyakran küzdelmes lehet, különösen akkor, ha mindkét fél rendelkezik a jegy negatív tulajdonságaival.