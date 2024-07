Ben Affleck nagy durranásra készül: nem akárhogy akarja megünnepelni válását Jennifer Lopeztől

Akármennyire is küzdött érte, Jennifer Lopez házasságának hamarosan hivatalosan is vége, és ennek férje, úgy tűnik, nagyon örül. Ben Affleck annyira boldog, hogy óriási bulit szervez, hogy megünnepelje visszanyert szabadságát.

Ben Affleck boldog, hogy hamarosan hivatalosan is visszanyeri szabadságát

Forrás: London Entertainment /GCImages/Celebrity Sightings In Los Angeles - June 12, 2024

„Ben nem akar mást, csak szabadulni, és újra jól érezni magát, és szeretné az örömét a közeli barátaival is megosztani” — állítja egy forrás, aki azt is elmondta, hogy a színész arról beszél, hogy egy nagy bulit szervez a georgiai házában, ami azért ironikus, mert ott volt az esküvőjük Jennifer Lopezzel.

A bennfentes így folytatja: „Arról is beszélnek, hogy Las Vegasban tartanák, ahol törvényesen összeházasodtak, mert Ben még mindig szeret pókerezni, ahogy sok barátja is. Nem számít, hogy hol lesz a parti, még ha olyan helyen is, aminek semmi köze a házasságukhoz, mondjuk Mexikóban, mindenképpen fájdalmas lesz J. Lo számára, mert úgy tűnik majd, hogy lényegében azt ünnepeli, hogy kimenekült a kapcsolatukból”.

Ben Affleck valójában gesztusnak szánja a hatalmas bulit, a barátai felé

Ben Affleck a Jennifer Lopezzel kötött házassága idején az énekesnő buborékjában élt, elhanyagolta a barátait, és a szakítás utáni időszakban sem volt önmaga. A forrás szerint valójában az ünneplés gesztus az olyanok felé, mint volt felesége, Jennifer Garner és legközelebbi barátja, Matt Damon, akik folyamatosan támogatták és támogatják őt ebben a nehéz időszakban. Megbánta, hogy házassága alatt csak a feleségére koncentrált, mindenkit háttérbe szorított, hálás azért, hogy ennek ellenére ennyien támogatják és szeretik, és szeretne végre a szeretteivel és a barátaival együtt felszabadultan kikapcsolódni, szórakozni.

Bár Jennifer Lopez igyekszik úgy tenni, mintha nem viselné meg a válás, bennfentes információk szerint ez csak álarc. A kamerák előtt pózol, el akarja hitetni a világgal, hogy örül, hogy újra független nőként végre nyaralhat és élete legjobb napjait éli, de belül kétségbeesett harcot vív, a szíve összetört, a lelke romokban hever.