Beverly Hills 90210 átka: halálesetek és pénzügyi összeomlás a szereplőgárdában

Az Amerika kedvenc tinijeinek életét követő sorozat 2013-ban ért véget. A rajongók sokáig várták a Beverly Hills 90210 nagy visszatérését, de mindhiába. A szereplők élete közben korántsem úgy alakult, ahogy remélték. Shannen Doherty hosszú betegsége, majd halála sokakat megrázott.

Beverly Hills 90210 Forrás: Getty Images

Beverly Hills átka: nem minden az, aminek látszik

A fotókon mosolygó szereplőgárda a Beverly Hills 90210 című sorozat 1990-es első epizódjától az utolsóig az amerikai álmot sugározta magáról. A pazar életmód egy medencés társasházban milliókkal hitette el, hogy az élet pont olyan a tengeren túl, mint ahogy az a sorozatban látszik, pedig a szereplők küzdelmeit nem könnyű felsorolni.

Shannen Doherty: csalódás, düh és betegség

Shannen Doherty, a Beverly Hills, 90210 sorozatban

Forrás: Photo12 via AFP/Cinema

A színésznő a nyolcvanas években indította el karrierjét, több itthon is ismert sorozatban szerepelt, mint például a Farm, ahol élünk, de feltűnt a Magnumban is, mint epizódszereplő. Ezt követően került a Beverly Hills lakói közé, ahonnan szerencsétlen módon kirúgták, miután összetűzésbe keveredett Jennnie Garth-al. Közben eljegyezést kötött Max Factor örökösével, Dean Jay Factorral, de a kapcsolat egy csúnya bántalmazási üggyel véget ért. Shannen belebetegedett a szakításba, dühkezelési terápiára küldték. Gyógyulása után, 1998-ban kezdte forgatni a Bűbájos boszorkákat, aminek nem csak az egyik főszereplője, hanem rendezője is volt. Élete tragédiáját, a rákbetegséget 2015-ben diagnosztizálták. Sokáig reménykedett a gyógyulásban, de július 14-én elveszítette a rák ellen vívott küzdelmet.

Luke Perry

Luke Perry

Forrás: Snap/ Northfoto/MOVIESTILL

A Dylan McKayt alakító Luke Perry 1993-ban kötött házasságot Rachel 'Minnie' Sharppal – állítólag azután, hogy a nő rajongóként fehérneműt küldött neki ajándékba. A furcsa szerelem egészen 2003-ig tartott, a párnak két gyermeke született, de végül elváltak. 2015-ben Luke Perry elveszítette legjobb barátját. A férfi vastagbélrákban halt meg, így Perry kampányolni kezdett a szűrővizsgálatok mellett. Később kiderült, hogy azért, mert nála is a betegség korai stádiumát fedezték fel, ami még gyógyítható volt. Luke Perry tragikus halálát végül agyvérzés okozta, 52 éves korában, 2019. március 4-én halt meg.