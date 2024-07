Shannen Doherty magyarhangja, Ábel Anita is megemlékezett a színésznőről

Július 13-án elhunyt Shannen Doherty, a Beverly Hills 90210 és a Bűbájos boszorkák színésznője. Majdnem 10 évig küzdött a rákkal, először 2015-ben kapta meg a sokkoló diagnózist. Egy darabig úgy tűnt, megnyerheti a harcot, ám a betegség kiújult, és áttéteket képzett a csontjaiban és az agyában. Halála előtt pár héttel a közösségi oldalán beszélt arról, hogy újabb kemoterápiára készül, amitől nagyon fél.

Shannen Doherty újabb kemoterápiára készült a halála előtt

Forrás: https://www.instagram.com/theshando/

A színésznőtől több pályatársa is nyilvánosan búcsúzott. Tori Spelling az Insta-sztorijában először csak annyit írt, nem találja a szavakat a megrendüléstől. Pár órája azonban egy hosszú posztot tett közzé.

„15 éves voltam, amikor Shan és én találkoztunk. Én voltam a főnök csendes lánya, ő pedig a nagy hangú sztár. A szárnyai alá vett. Ő adta nekem a hitet, hogy nekem is van hangom és méltó vagyok a figyelemre. Gyorsan a legjobb barátnők lettünk. Egymás szárnysegédei voltunk, igazi bizalmasok, támaszok a rossz kapcsolatokban, időnként szobatársak, útitársak és még sok minden más. Mindig kiállt mellettem. Mindig hitt bennem, akkor is, amikor én nem hittem vagy nem tudtam hinni magamban. (...) Lázadó volt egy olyan korban, amikor a legtöbb nő nem érezte magát erősnek. A szardonikus humora volt az egyik kedvencem. Shan... továbbviszem a fáklyát. Vedd át az erőmet! Én tovább lázadok maradok érted. Teljes szívemből szeretni foglak" - szóltak sorai, melyekhez egy közös fotókat is csatolt.

A magyar filmekben és sorozatokban Ábel Anita adta a hangját Shannen Dohertynek. Ő is a közösségi médiában búcsúzott tragikus sorsú amerikai kolléganőjétől.

„Shannen Doherty és én összefonódtunk🖤 Először a Beverly Hills 90210 sorozatban lettem a hangja, aztán a Bűbájos boszorkákban… és aztán mindenben én általam szólalt meg magyarul! Aggódva figyeltem a küzdelmét, és csodáltam az erejét… Mindenki várt a csodára… Nyíltan beszélt a betegségéről, segítve, támogatva azokat, akik hasonlóan küzdenek! Sajnos nem ő nyert ebben a csatában. Shannen, köszönöm, hogy együtt »dolgoztunk«, szerettem a hangomat adni neked! Isten Veled🤍🖤" - írta Doherty fotójához Anita.