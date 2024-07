Ki az a Antonia Roumelioti? Ismerd meg a Bridgerton sztárjának barátnőjét

A Bridgerton sorozat sztárja, Luke Newton év elején, januárban vetette ki a hálóját a fiatal szépségre, Antonia Roumeliotira, akivel azóta is szoros kapcsolatot ápol. Most összegyűjtöttük a vele kapcsolatos legfontosabb információkat.

Luke Newton a Bridgerton harmadik évadának premierjén

Forrás: WireImage/"Bridgerton" Season 3

A Bridgerton sztárjának barátnője - ki az az Antonia Roumelioti?

Művészeti iskolába járt

A görög származású szépség az angliai Wilkes Academy of Performing Arts művészeti iskolába járt, ahol 2022-ben végzett. Első profi debütálására 2021-ben került sor a "Peter Pan" című darabban, ahogy azt az iskola Instagram-oldala is megosztotta.

Szerepelt a Greece Got Talent műsorában

Roumelioti - mindössze 16 évesen - 2017-ben szerepelt táncos partnerével, George Michaelidesszel a „Greece Got Talent” műsorában. A pár a döntőig jutott, bár nem nyertek, Roumelioti mégis profi táncos lett, és később szerepelt a Britain’s Got Talent és a Dancing on Ice című műsorokban is.

Az első találkozás

Bár nem teljesen világos, mikor találkoztak először, Roumelioti és Newton közösen ünnepelték a szilvesztert néhány barát társaságában. Egy közös barátjuk osztott meg képeket a buliról. de akkor még szemmel láthatóan nem fűzték gyengéd érzelmek őket egymáshoz.

Elkísérte a Bridgerton sajtókörútjára a sármos színészt

A szemfüles rajongók észrevették, hogy Roumelioti május közepén fotókat posztolt New Yorkból, nem sokkal a Bridgerton premierje után, ami szintén New Yorkban volt. Úgy tűnik, hogy április elején együtt utaztak Los Angelesbe is, ahol Newton az InStyle magazin számára készített fotósorozatot. Bár nem posztoltak közös képeket, a rajongók észrevették, hogy ugyanazokról a helyszínekről osztottak meg fotókat. 2024. április 7-én Roumelioti egy kávézóban készült fotót osztott meg, amelyen egy nagy rendelési szám látható, „95”. Nem sokkal később Newton is megosztott egy fotót ugyanabból a kávézóból, ugyanazzal a rendelési számmal.