A 94 éves Clint Eastwood a barátnőjét gyászolja: elhunyt Christina Sandera

És ha ez nem lenne elég, Dina, Morgan anyja (2014-ben vált el Eastwoodtól) is beszállt a vitába, sms-eket küldözgetett az amúgy is zaklatott nagyobbik lánynak, aki azonnal posztolta is a képernyőfotókat az asszony fenyegetéseiről.

„Olvassátok, mit mond a hazug, gonosz mostohaanyám, aki egy kapzsi pszichopata és hamis valóságshow-sztár" - írta. Majd azzal vádolta Dinát, hogy az örökségére pályázik, és be akarja őt záratni.

A posztok szöges ellentétben állnak azzal, mint amit Morgan posztolt az esküvőjéről, és azzal is, amit Kathryn korábban közzétett a húgáról. Az esküvő előtt boldogan pózol Morgannal, büszként mutatva, hogy testvére állapotos, és azt is írta, hogy nagyon szereti őt, nagyon büszke rá.

