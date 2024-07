Harry herceg elárulta: ezért mérgesedett el a viszonya a királyi családdal

Harry herceg küldetése, hogy a bulvársajtót felelősségre vonja, ez pedig eltér a királyi család megközelítésétől, ami szerinte nagy szerepet játszott az eltávolodásukban. Harry arról beszélt, hogy miért indított nyilvánosan pert a kiadványok ellen a telefonjának feltörése és más jogellenes cselekmények vádja miatt - ellentétben bátyjával, Vilmos herceggel, aki állítólag csendben kapott egy "nagyon nagy összeget" a News Group Newspapers (NGN) 2020-as megegyezésében a királyi családdal kötött állítólagos "titkos megállapodás" közepette.

Harry herceg szerint a brit sajtóval való kapcsolata is szerepet játszhatott abban, hogy megromlott a családjával a kapcsolata

Harry herceg szerint a bulvársajtóval folytatott perének nagy szerepe van a királyi családdal való szakításában

Harry herceg interjút adott egy hamarosan megjelenő dokumentumfilm kapcsán, amely során megkérdezték tőle, hogy a bulvársajtóval szembeni elszántsága okozhatta-e a családjával való kapcsolatának megromlását.

"Nehéz erre a kérdésre válaszolni, mert bármit mondok a családomról, az a sajtó szidalmazásának özönét eredményezi. Világossá tettem, hogy ez olyasmi, amit meg kell tenni. Jó lenne, ha családként tennénk meg"

- folytatta. "Hiszem, hogy amikor az ember közszereplő, akkor ezeket a dolgokat a közjó érdekében kell tennünk. De én ezt személyes okokból is teszem."

Harry herceg egy bulvárlap ellen már pert nyert

Amikor arról kérdezték, hogy a királyi család miért nem szólalt meg az ügyben, Harry azt mondta:

"Azt hiszem, minden, ami történt, megmutatta az embereknek, hogy mi az igazság. Számomra a küldetés folytatódik. De részben ez okozta a szakadást."

A kilépés után megszüntették a kapcsolatukat a bulvársajtóval

Harry herceg és felesége, Meghan Markle 2020-ban visszalépett a királyi család dolgozó tagjaként betöltött szerepeiktől, és Kalifornia államba költöztek. Nem sokkal később bejelentették, hogy nem akarnak semmilyen viszonyt négy brit bulvárlappal: a The Sunnal, a The Daily Maillel, a The Mirrorral és a The Expressszel. A 42 éves Meghan is úgy érezte, hogy nem tudott védekezni a média ellen a királyi család dolgozó tagjaként.

Harry hercegnek két folyamatban lévő polgári peres ügye van a The Mail és a The Sun kiadókkal szemben

(mindkettő tagadja a jogtalan információszerzésre vonatkozó állításokat), miután a Legfelsőbb Bíróság decemberben arra jutott, hogy a Mirror Group Newspapers valóban hackelés útján jutott bizonyos információkhoz. A bíró megállapította, hogy a Harry keresetének középpontjában álló 33 cikkből 15 "az ő mobiltelefonjának vagy társai mobiltelefonjainak feltörése, vagy más jogellenes információgyűjtés eredménye".