Meghan Markle 19 milliós szettben ebédelt: blúz, farmer és egy balerina, semmi különös

Ha közelebbről megnézzük Meghan Markle legújabb összeállítását, amit egy laza hétköznapi, ebédhez vett fel, azt gondolnánk, hogy egy egyszerű, megfizethető szettet látunk. A farmer, amit Harry herceg felesége viselt a Kimberly Williams-Paisley színésznővel való találkozóján, alig 65 euróba (kb. 25 356 Ft) volt, a fehér blúz pedig 184 euróba (kb. 71 700 Ft). A kiegészítők azonban az igazi nagyágyúk - Meghan ékszerkollekciójának néhány darabja többe kerül, mint egy autó.

Meghan Markle karkötője, az Against Evil Eye Five Eye Diamond Pave Lorraine Schwartztól

Forrás: https://lorraineschwartz.com/

Meghan Markle szettje több mint 48 000 euróba, azaz 19 millió forintba kerül

A paparazzók vasárnap (július 21.) kapták lencsevégre III. Károly menyét, amint kilép egy felkapott montecitói étteremből. Míg Harry herceg londoni baráti csak úgy emlegeti 'a nemkívánatos', addig bennfentesek szerint Meghan Amerikában új barátnőkre vadászik. Archie herceg (5) és Lilibet hercegné (3) édesanyja láthatóan remek hangulatban volt az ebéd után, amit a Nashville című sorozat színésznőjével fogyasztott el. A hercegné mosolya mellett különösen szemet gyönyörködtető volt az összeállítás, amit viselt. Amit rajta látunk, annak összértéke kicsit több mint 19 millió forint!

Lássuk az árakat!

Meghan Dior táskája körülbelül 1,8 millió forintba, a napszemüvege kb. 62 000 forintba kerül. Cartier Love karkötőját, amely 3,2 millió forintot ér, egy Cartier nyaklánccal kombinálta, amely közel 5,5 millió forintba kerül. Emellett egy másik lánc is volt a nyakában, amelynek értéke 660 000 forint. Messze a legdrágább kiegészítője pedig - Diana hercegnétől örökölt óráját leszámítva - egy Lorraine Schwartz által készített karkötő, amelyet Meghan már Namíbiában is viselt, és amely az irigyektől hivatott megvédeni. A 'Against Evil Eye Five Eye Diamond Pave' karkötő 7,5 millió forintnak megfelelő euróért vásárolható meg. A 42 éves anyuka lábbelije megintcsak nem tűnik drágának, közben pedig 300 000 forintért árulják a Chanelnél. Összesen tehát 19 millió forintot kellene kiadnunk, ha olyan ruhákban szerenénk járni, mint Meghan Markle.

Meghan Markle 2,5 milliós szoknyája

Meghan Markle-t többször érte már vád és kritika az öltözködése miatt. A hercegné - Katalinhoz hasonlóan - sok ruháját többször is viseli, de a drága darabjai mégis újra és újra felháborodást váltanak ki. Az év elején például az egykori amerikai színésznő egy filmbemutatón jelent meg férjével, ahol egy 2,5 milliós szoknyában feszített.