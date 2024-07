Ha előkerülnek a bizonyítékok, Harry hercegnek vége: "A világ hamarosan megtudja"

"Van néhány dolog, ami történt, különösen köztem és a bátyám között, és bizonyos mértékig köztem és az apám között" - mondta - "amit egyszerűen nem akartam, hogy a világ megtudjon, mert nem hiszem, hogy valaha is megbocsátanának nekem." Úgy tűnik, Harryt még foglalkoztatja a békülés gondolata, habár sokat nem tesz érte. Az a vád érte, hogy minden cselekedete csak a látszat fenntartására irányul. Sokan úgy vélik, hogy Harry most is csak saját magát védi, és

azért törölte az SMS-eket és e-maileket, mert az általa előadott történet más világításba kerülne, ha az emberek ezek által teljes képet kapnának a történtekről,

vagyis a saját hitelességét ásná alá Harry és ezt mindenáron el akarja kerülni.