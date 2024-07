Heidi Klum merész csipke ruhában mutatta meg hatalmas kebleit - FOTÓ

A szupermodell élvezi a nyarat, éppen Európában vakációzik a családjával, mielőtt újra belevetné magát a munkába. Heidi Klum hamarosan elkezdi forgatni az America's Got Talent újabb szériájának élő műsorait Los Angelesben, de addig is igyekszik a pihenés minden percét kihasználni.

Heidi Klum merész szettben mutatta meg irigylésre méltó alakját

Forrás: Getty Images for amfAR

Heidi Klum merész fotója nagyon bejött a rajongóknak

Klum éppen Párizsban tartózkodik férjével, Tom Kaulitz-cal és négy gyermekével. A családi vakáció alatt több fotót is megosztott már az Instagram-oldalán. Hétvégén például egy nagyon merész képpel örvendeztette meg a rajongóit, amelyen egy fekete, aprócska ruhában pózol a kamerának. A csipkés ruha alig takarja a szupermodell melleit, de úgy tűnik, őt ez egy cseppet sem zavarja.

A szupermodell ötven felett is brutál szexi

Szemmel láthatóan boldog életet él 20 évvel fiatalabb férjével, Tom Kaulitz-cal és gyerekeivel, a 19 éves modell Lenivel, a 14 éves Lou-val, a 18 éves Henryvel és a 17 éves Johannal az 51 éves betöltött Heidi Klum. A szupermodell júniusban ünnepelte a születésnapját a családja körében, azonban a meghitt összejövetel után maradt ideje arra is, hogy a követőit is megajándékozza: egy pikáns felvételt tett közzé Instagram-oldalán: bikinifelső nélkül napfürdőzött a medencéje partján. Ezzel a képpel azt is bebizonyította, hogy rajta bizony nem fog az idő: hiába töltötte be az 51-et, ő még mindig pontosan olyan dögös, mint a pályája elején.