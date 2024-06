Demi Moore egy 27 évvel fiatalabb énekesre vetette ki a hálóját: új álompár születhet

Demi Moore egy fiatal énekesre vetette ki a hálóját a pletykák szerint, aki nem más, mint Joe Jonas. A 61 éves színésznőt a Jonas Brothers zenekar tagjával látták ebédelni a franciaországi Antibes-i Hotel du Cap-ban – mondta el egy forrás a PageSixnek.

Demi Moore szereti a fiatalabb pasikat

Forrás: AFP

Joe meglepetésszerűen tűnt fel a cannes-i amFAR gálán, amelynek Demi Moore volt a házigazdája. Nick Jonasnak kellett fellépnie az esten, de a rajongók legnagyobb örömére Joe is megjelent. Demi pedig önfeledten táncolt az előadása közben. (Joe Instagram-posztját lapozgatva láthatod is róla a felvételt)

A párosnak van már közös múltja, még ha nem is romantikus értelemben. A hírek szerint már múlt hónapban is együtt voltak Dél-Franciaországban, ám ismeretségük sokkal régebbre nyúlik vissza. Demi ugyanis jó barátságot ápol Joe testvérével, Nickkel és Nick egykori kedvesével, Miley Cyrusszal is, így gyanítható hogy már korábban is találkoztak Joe-val.

Demi és Joe között egyre szorosabb barátság szövődik. Vannak közös barátaik és gyakran járnak ugyanabba a társaságba

- mondta egy neve elhallgatását kérő forrás. Egy másik barát tudni véli, hogy a kapcsolatuk már régen túlmutat a barátságon, romantikus irányt vett, de erről egyelőre nem akarnak nyilatkozni a nagyközönség előtt.

Jonas az idősebb nőkhöz, Demi Moore a fiatalabb pasikhoz vonzódik

A rossz nyelvek szerint az idősebb nőkhöz való vonzódás benne van a genetikájukban, hiszen Nick is egy tőle 10 évvel idősebb színésznőt, Priyanka Choprát vette feleségül. De Demi is a fiatalabb férfiakhoz vonzódik, elég csak volt férjére, Ashton Kutcherre gondolni, aki 15 évvel volt fiatalabb nála.