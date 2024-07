Kanye West felesége pornográf videókat küldött férje alkalmazottjainak: bajban van

A benyújtott periratokban leírtak szerint, amikor a rapper áprilisban bejelentette, hogy beszáll a felnőttfilmgyártásba, Kanye West felesége egy fájlmegosztó linket küldött egy alkalmazottnak, amelyben szexuális tevékenységet ábrázoló videók voltak. Állítólag a felvételekhez kiskorúak is hozzáférhettek, miközben a pornográf alkalmazás fejlesztésén dolgoztak.

Kanye West felesége bajban van? Súlyos dologgal vádolják

Forrás: Getty Images/Prototypes: Front Row - Paris Fashion Week

A TMZ által megszerzett dokumentumokban a rappert és korábbi kampánymenedzserét, Milo Yiannopoulost nevezték meg alperesként, Bianca Censori nem szerepel a vádlottak között. A papírok szerint West soha nem tartotta be az alkalmazottaknak tett fizetési ígéreteit, és több alkalommal megalázó bánásmódban részesítette őket. Ő és Milo egy nemzetközi fejlesztőcsoportot is alkalmazott, amelyben 14 éves fiatalok is dolgoztak.

Továbbá a rapper és kampánymenedzsere ellenséges munkakörnyezetet teremtett a színes bőrű alkalmazottainak, a beadvány szerint Milo egy fiatal munkavállalót „iskolai lövöldözőnek” nevezett. Kanye minden alkalmazottal titoktartási megállapodást íratott alá, megfenyegetve a kiskorúakat, hogy kirúgja őket, és nem fizeti ki őket, ha nem írják alá. A kiskorú fejlesztőknek „önkéntes” megállapodásokat is alá kellett írniuk. Noha a fejlesztőcsoport állítólag elkészített egy verziót a zenei streaming alkalmazásból és bemutatta Westnek — a dokumentumok szerint soha nem kaptak fizetést munkájukért.

A rapper mindeközben tagadja a fentieket és követeli, hogy ejtsék a vádakat.

A legfrissebb információk szerint Kanye West ijesztő sebességgel éli fel a megtakarításait, és ez már komolyan érinti a bankszámláját. Még mindig van némi bevétele, de mióta megszakadt az Adidasszal az üzleti kapcsolata, sok-sok nulla tűnt el a nettó vagyonából.

Ez a megalázó helyzet arra kényszerítette, hogy exfeleségétől kérjen segítséget. Beismerte neki, hogy a dolgok nem mennek olyan jól, mint ahogyan az látszik

- magyarázta egy bennfentes.