Katalin hercegné elárulta, melyik rockbandáért rajong György herceg

A néhai II. Erzsébet királynő uralkodásának 70. évfordulója alkalmából 2022-ben rendezett ünnepség, a platina jubileum fellépői között szerepelt a Queen együttes, György herceg akkor hallotta először az azóta kedvencévé vált rockzenekart. Édesanyja, Katalin hercegné az énekesnek, Adam Lambertnek egy tiszteleten árulta el, hogy fia mekkora rajongója lett a bandának. A Freddy Mercury helyére lépett Lambert pedig a sajtónak beszélt erről, és arról az élményről, amit számára a Katalin hercegnével történt találkozás jelentett.

Katalin hercegné elárulta, hogy György herceg nagy rajongója a Queen együttesnek

Forrás: AFP

Adam Lambert szerint a találkozás Katalin hercegnével mesés volt

Adam Lambert jó pár évvel a világsztár halála után lépett az ikonikus zenekar, a Queen együttes énekese, Freddie Mercury helyére. Az évek óta a brit zenekarral turnézó amerikai zenész a tavalyi karácsonyi énekes istentiszteleten beszélgetett Katalinnal a Westminster apátságban, ahol walesi hercegné elárulta neki, hogy a trónöröklési sorban apja, Vilmos herceg mögött a második helyen álló György herceg különösen kedveli a zenekart.

„Megtiszteltetés volt. Találkozhattam Katalin hercegnével, ami mesés volt. Annyira kedves és elbűvölő volt. Elmesélte, hogy fia, György felidézte a két évvel ezelőtti platina jubileumi előadást, és megkérdezte tőle, hogy Adam gitározott-e. Azt mondta, kissé összezavarodott, hogy ki gitározik és ki kicsoda, de emlékezett rám” — mondta el az egyik brit napilapnak Adam Levin, aki aranyosnak találta a történetet.

György herceg az utóbbi években különösen megkedvelte a rockzenét, apja, Vilmos herceg korábban elárulta, hogy a család zenei mindenevő, és fia gyakran hallgat AC/DC-t és Led Zeppelint is. A trónörökös azt is elmondta, hogy gyermekei, György, Sarolta és Lajos is nagy rajongói DJ Jax Jonesnak, amit a jubileumi ünnepségen el is árult a zenésznek. Erre válaszul Jax azzal viccelődött, hogy talán fellépne valamelyik walesi gyerek születésnapi buliján.