György herceg négy imádnivaló szót mondott Katalinnak a hintóban

Vilmos és Katalin legidősebb gyereke, György herceg lelkesen integetett a tömegnek a kocsiból, amivel a Buckingham-palota felé tartottak, hogy részt vegyenek a Trooping the Colour ünnepségen. Az is kiderült, mit mondott eközben az édesanyjának az összegyűlt tömegről.

Vilmos és Katalin legidősebb gyereke, György herceg is élvezte az ünnepséget

Forrás: WireImage/Trooping The Colour 2024 / Karwai Tang

Ezt a megjegyzést tette György herceg az emberekről

A Trooping the Color az Egyesült Királyságban hatalmas ünnepnek számít, milliók követik a tévében és London utcáin is tömegek gyűlnek össze. Idén még nagyobb várakozás övezte az eseményt, hiszen sokáig nem lehetett tudni, hogy Katalin hercegné vajon részt vesz-e rajta. Végül az utolsó pillanatban vált hivatalossá, hogy Vilmos felesége is tiszteletét teszi az ünnepségen, ami így még örömtelibben zajlott. A királyi család tagjai a Buckingham-palota erkélyéről nézték a légierő gépeit, az odafelé tartó úton pedig György herceg tett egy megállapítást az összegyűlt tömegről. "Mindannyian olyan boldognak tűnnek" - mondta Katalin és Vilmos legidősebb gyereke, aki ezután integetni kezdett a tömegnek, amit testvére, Sarolta is leutánzott.

