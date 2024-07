Katalin hercegné OTT LESZ Wimbledonban: megerősítette a palota, a találgatásoknak vége

Mindenki remélte, hogy Katalin hercegné tiszteletét teszi Wimbledonban, és így is lesz. A palota megerősítette, hogy ő fogja átadni a győztesnek járó trófeát vasárnap.

Katalin hercegné ott lesz Wimbledonban

Forrás: Samir Hussein/Getty Images

Katalin hercegné ott lesz Wimbledonban

Katalin hercegné megjelenik vasárnap a wimbledoni tenisztorna férfi egyesének döntőjén - erősítette meg a Kensington-palota. A királyi rajongók és a torna szervezői remélték, hogy a hercegnét láthatják a 2024-es bajnokságon, és ott is lesz, hogy átadja a trófeát Novak Djokovicnak vagy Carlos Alcaraznak a férfi döntőben. Szombaton azonban a wimbledoni torna elnöke, Debbie Jevans fogja átadni Katalin nevében a női bajnoki trófeát.

Valószínűtlennek tűnt

Nemrég a palota egy fontos jótékonysági esemény kapcsán adott ki közleményt, melyben azt közölték, hogy Katalin hercegné nem vesz majd részt Vilmos oldalán a rendezvényen, ezért aztán egyre valószínűtlenebbnek tűnt, hogy a wimbledoni tornán ott tud lenni a hercegné, de szerencsére a királyi család rajongói végül örülhetnek, hiszen friss és hivatalos hírek szerint láthatják szeretett hercegnéjüket vasárnap.

Nem jöttek be a találgatások

Mindenki remélte, hogy Katalin hercegné megjelenik majd Wimbledonban, de arra is felkészültek, hogy mi lesz, ha a hercegné egészségi állapota nem engedi, hogy tiszteletét tegye a tornán. Folyamatosak voltak a találgatások arról, ki adhatja át esetleg helyette a trófeákat - de nem lett igazuk. Vasárnap ugyanis Katalin személyesen fogja odaadni a féfi győztesnek, szombaton pedig ugyebár a torna elnöke helyettesíti majd, pedig sokan úgy gondolták, Gloucester hercegnéje veszi át a helyét, hiszen ő is nagy teniszrajongó, 25 éve a Lawn Tennis Association tiszteletbeli elnöke, és rendszeresen jár Wimbledonba, de Vilmos neve is felmerült.

Nem csak nézni szereti Katalin hercegné a teniszt

Katalin teniszszeretete gyerekkorára nyúlik vissza, és Wimbledont csak egyszer hagyta ki – 2013-ban, amikor terhes volt György herceggel. Azt is tudni, hogy nem csak nézni szereti ezt a sportot, a hercegné az exkluzív fulhami Hurlingham Clubban vett teniszleckéket, játszott a legnagyobb teniszsztárokkal, köztük Roger Federerrel és Emma Raducanuval is.