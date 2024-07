Katalin hercegné Wimbledonban: elképesztően mókás arcokat vágott - FOTÓGALÉRIA

Még mindig nem jelent meg a kemoterápiás kezelésen részt vevő Katalin hercegné Wimbledonban, sőt, már az is megvan, hogy ha nem tud ott lenni, ki adja át a győzteseknek a trófeát. Vilmos felesége imádja a teniszt, az elmúlt években egyszer hagyta ki a tornát, amikor György herceggel volt várandós. Olyannyira kedveli ezt a sportot, hogy ő maga is vett leckéket és világsztárokkal is játszott, köztudott, hogy Wimbledon mennyire fontos számára.

Galériánkban most megnézheted, milyen aranyos grimaszokkal szurkolt Katalin az előző években.