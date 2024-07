Diana hercegné jóslata beigazolódott Kamillával kapcsolatban

Diana hercegné, bár Kamilla - a Károllyal való viszonya miatt - megkeserítette az életét, mindig is nagyra tartotta a jelenlegi királynét. Nem egyszer mondta, hogy Kamilla egyszer befolyásos ember lesz, és ez így is történt.

Diana hercegné tudta, Kamilla és Károly mindig is szerették és mindig is szeretni fogják egymást

Forrás: Getty Images/Chris Jackson

Diana hercegné mindig tudta, hogy Károly igazi szerelme Kamilla

Diana ezt arra alapozta, hogy egy idő után világossá vált számára, hogy Kamilla és Károly hűségesek egymáshoz, és bár a herceg őt vette feleségül, sosem szerette szerelemmel, mindvégig boldogtalanok voltak. Olyannyira, hogy a leendő hercegné Károly legénybúcsúja után rettentően elkeseredett, és el is kotyogta,hogy veszekedtek, amelynek oka leendő férje állítólagos félrelépése volt. A balhé híre az újságíró John Edwardsnak köszönhetően, aki fültanúja volt Diana hercegné szavainak, másnap a Mirror címlapjára került. De ha ez nem lett volna elég, az esküvőjük előtt az egyik riporter megkérdezte tőlük, szerelmesek-e egymásba, amire Diana határozott igennel válaszolt, Károly viszont a következőket mondta: "Bármit is jelentsen a szerelem." Diana érthetően csalódott volt, ám ennek ellenére 1981. július 29-én a Szent Pál-székesegyházban örök hűséget fogadtak egymásnak, holott addigra a hercegné tudott Károly viszonyáról Kamillával.

Kamilla megítélése rengeteget változott

Amíg Diana és Károly házasok voltak, a hercegné iránti rajongás miatt Kamilla nem örvendett nagy népszerűségnek, mára azonban ez megváltozott. Amióta kiderült, hogy Károly beteg, Kamilla - akit 2005-ben vett feleségül - felbecsülhetetlenül sok munkát végez, a brit királyi család egyik legtöbbet dolgozó tagja lett és méltón képviseli minden helyzetben a monarchiát és még a fenntarthatóság iránti elköteleződésében is támogatja férjét. Ma már a 77 éves királyné megítélése is más, évről évre népszerűbb lesz. "Hatalmas a munkabírása és jól kezeli a felelősséget: megtalálta a helyét Károly mellett és a felelősségvállalás is 'nagyon jól áll neki'" - nyilatkozta Jennie Bond királyi kommentátor, a BBC egykori tudósítója.