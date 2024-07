Sarolta hercegnő beszólt a fotósoknak: erre figyelmeztette őket - VIDEÓ

Előkerült egy felvétel Sarolta hercegnőről, amin öccse keresztelője után figyelmezteti a fotósokat. Vilmosnak el kellett folytania a kuncogását lánya beszólása után. A videó nem most készült, de újra szárnyrakapott, és az emberek imádják a kis hercegnőt.

Forrás: Wimbledon Tennis Championships-Day Fourteen/Represented by ZUMA Press, Inc.

Sarolta hercegnő beszólt a fotósoknak

Sarolta hercegnő édesapjának a kezét fogva sétált ki a Szent Jakab-palota királyi kápolnából, ahol Lajos herceget megkeresztelték. Ez volt a harmadik ilyen esemény, hiszen őt és nagyobbik testvérét, György herceget is itt keresztelték, de mégis hatalmas érdeklődésre tartott számot. Rengeteg fotós várta a családot, amit az akkor hároméves hercegnő nem nézett jó szemmel. Viccesen vágott vissza a sajtó munkatársainak, miközben a kápolnából elindultak a keresztelő utáni bulira. Sarolta világossá tette, hogy a fotósoknak ott már nincs helye.

"Te nem jössz" - mondta egyiküknek, édesapjának pedig el kellett folytania a nevetését. Az eset ugyan nem most történt, az emberek újra felfedezték maguknak a hercegnő figyelmeztetését, és imádják érte.

Nézd meg, milyen fenyegető arccal figyelmeztette a fotósokat Sarolta hercegnő

Britain's Princess Charlotte tells photographers at her younger brother's christening: 'you're not coming' pic.twitter.com/DoWWjPN7zX — Newsweek (@Newsweek) July 10, 2018

Sarolta hercegnő azóta már a 9. életévét is betöltötte, születésnapi fotójával pedig egy sokéves hagyományt szegett meg Katalin hercegné. A kislány ma már nem olyan pimasz, sokkal kötelességtudóbb és ezt bizonyította is a Trooping the Colur ünnepségen, ahol mindenki legnagyobb örömére Katalin hercegné is megjelent. Sarolta megható módon támogatta édesanyját az egész esemény alatt, viselkedését testbeszédszakértő elemezte. Legkisebb testvére, Lajos nem volt annyira fegyelmezett mint ő: dudaszóra táncolt, amiért az emberek rajongtak, Sarolta azonban megpróbálta fegyelmezni öccsét.

Vilmos és Katalin egyszem lánya nagy mérföldkőhöz is érkezett idén, ugyanis le kell tennie az első vizsgáit a Lambrook magániskolába. Sarolta hercegnő ugyanabba az iskolába jár, mint a testvérei, György herceg és Lajos herceg. A Lambrook magániskola híres színvonalas oktatásáról és szigorú vizsgarendszeréről.