Király Linda és szerelme fotókat mutattak a múltjukból

Király Linda le sem tagadhatná, hogy mennyire boldog. Simon, a kedvese, Amerikából Magyarországra költözött hozzá. Kapcsolatuk komolyságát az is jelzi, hogy a férfi csak idefelé vette meg repülőjegyét.

Király Linda korábban 8 évig alkotott egy pár régi-új szerelmével

Ahogy azt az énekesnő már elárulta, évtizedek óta ismeri kedvesét, akivel, amikor még az államokban élt, egy párt is alkottak. 8 évig tartott a szerelmük, ám amikor Linda és családja hazaköltöztek, a távolság miatt el kellett válniuk egymástól. Egy párként nem, de barátként azóta is folyamatosan jelen voltak egymás életében. Linda minden pillanatát ismerte a férfi, ahogy fordítva is. Éppen ezért döntött úgy a Király család, hogy kezébe veszi a dolgot és összehozza az egykori szerelmeseket. Az akció olyannyira sikeres volt, hogy Simon a közelmúltban Lindához költözött.

Már csak történelem...

Néhány nappal ezelőtt robbant bombaként a hír, hogy Király Linda egy ismeretlen, jóképű férfit csókolt meg a forgalmas reptéren. A pillanatot meg is örökítették, így a szerelmesek sokáig nem tudták titkolni a kapcsolatot. Mivel Linda hosszú-hosszú évekig a szinglik táborát erősítette, így nem csoda, hogy mindenki kíváncsi arra, hogyan alakul a páros élete.

Mondhatni egy romantikus lányregény egyik epizódja is lehetne az övéké: a szerelmeseket elszakítja a távolság, akik soha egyetlen percre sem mondtak le egymásról, majd a testvérek segítségével újra egymásra találnak. A férfi pedig mindent maga mögött hagyva, elindul, hogy a szeretett lánnyal élhessen. Hosszú évtizedek után a szerelmük beteljesedett.

Mindent megbeszélünk, úgy lát engem, ahogy én magamat nem. Nagyon tiszta ember, és a legmegbízhatóbb, akivel valaha találkoztam. Rengeteget változtunk azóta, hogy együtt voltunk, sok mindent tanultunk, átértékeltük, hogyan viselkedtünk egymással. Most teljesen más a kapcsolatunk. Már többször beszéltünk róla, hogy mi lenne, ha család lennénk, de most úgy vagyunk vele, hogy ha végre adtunk egy esélyt magunknak, kettőnknek, akkor azt éljük meg, ne csapjunk bele azonnal a lecsóba

- mesélte Linda a napilapnak és hozzátette, hogy kedvese már magyarul is elkezdett tanulni miatta.