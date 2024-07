Hatalmasat nőttek LivTyler gyerekei - FOTÓK

A színésznő 2004-ben hozta világra első gyerekét, Milót, akinek édesapjával, Roy Langdonnal négy évvel később elváltak útjaik. 2014-ben Liv Tyler újra elkezdett randizni és a sportügynök David Gardner személyében talált rá a szerelem, akivel két közös gyerekük született: Sailor 2015-ben és Lula 2016-ban látta meg a napvilágot. Habár úgy tűnt minden rendben a szülők között, 2015-ben még el is eljegyezték egymást, 2021-ben szakítottak.

Liv Tyler gyerekei nagyot nőttek

Forrás: GC Images

A színésznő ritkán oszt meg fotókat gyerekeiről, ám most kivételt tett és egy családi kirándulás alkalmával készített fotósorozatot töltött fel az Instagram-oldalára. A képeken legidősebb fia, Milo és lánya, Luna látható, akik szemmel láthatóan nagyon jó testvérek.

Kedvenc filmje alapján nevezte el a gyerekeit

A színésznő a kedvenc mozija a Veszett a világ című David Lynch-film, és a főszereplő őrült szerelmespár után adta két gyerekének a Sailor és a Lula neveket.

Évekig mást hitt az apjának

A születése idején az édesanyja, Bebe Buell énekesnő-modell a rockzenész Todd Rundgrennel élt együtt, de közben rövid életű szerelmi viszonyt is folytatott az Aerosmith-énekes Steven Tylerrel. Liv az utóbbitól fogant, viszont az édesanyja mindenkinek azt mondta, hogy az előbbi az apja – már csak azért is, mert ekkoriban Steven Tyler elég durva drogproblémákkal küzdött. Emiatt a megszülető kislányt Liv Rundgrennek anyakönyvezték, és ez így is maradt egészen 1988-ig, amikor Liv találkozott Steven Tyler másik lányával, és feltűnt neki a kettejük közti hasonlóság. Amikor aztán az igazság kiderültével felvette a Tyler vezetéknevet, megtartotta mellette a Rundgrent is, és máig a nevelőapját tartja az „igazi lelki apjának".

Liv Tyler az utóbbi években jóval kevesebb szerepet vállal, mint a karrierje csúcsán, azokat is jellemzően inkább tévésorozatokban. Utoljára 2020-ban szerepelt a 911 – Texas című szériában, és jelenleg előkészületben sincs új filmje.