Schumacher Vanda kapja az ívet: egybitesnek nevezték a hungaroringes videója miatt

Schumacher Vanda szeret a figyelem középpontjában lenni, ám legutóbbi videójával nem azt a hatást váltotta ki, amit szeretett volna. A celeb hungaroringes videójára ugyan mindenki felkapta a fejét, de finom szólva sem kapott pozitív fogadtatást. Nagyon sokan kezdték el kritizálni azért, ami abban a felvételben elhangzott, illetve inkább az az emberek problémája, ahogyan beszélt.

Schumacher Vanda kikasztotta az embereket

Forrás: RTL Klub

Schumacher Vanda kapja az ívet

"Hogy tessék?" - mindenki felhúzta a szemöldökét, akivel csak szembejött Schumacher Vanda videója, amelyben a Magyar Nagydíjra próbálja felhívni a figyelmet. "Tehát azt ugye tudjuk, hogy minden év júliusában rendezik meg a Forma-1-et a Hángöröringen" - mondta a celeb a felvételen, és ennyi elég is volt ahhoz, hogy kiakassza az embereket. Természetesen Vanda kiejtésén akadtak ki, hiszen a Hungaroringet úgy ejtjük, ahogy írjuk.

„Az a vicc, hogy aki angol ismerősöm, az is úgy mondja majdnem mint mi, de így még nem hallottam” - idézi egy Reddit-felhasználó a véleményét a Ripost. "Egybites" - írta egy másik kommentelő, de több hasonló hozzászólás is érkezett. Természetesen más tartalomgyártóknak is feltűnt, hogy Vandának érdekes a kiejtése, Oliver White meg is ragadta az alkalmat, hogy reagáljon.

Schumacher Vanda szereti a polgárpukkasztást

A celeb nem is olyan régen még azzal szerepelt mindenhol, hogy egy olyan különleges beavatkozáson esett át, ami egyedülálló Magyarországon: egy chipet tetetett a kezébe. "Be lesz téve egy chip a kezembe, ami külföldön eléggé elterjedt, de Magyarországon eddig csak három embernek van ilyen, én leszek a negyedik. Nem nyomkövető, hanem egy olyan chip, ami össze van kapcsolva egy applikációval, és igazából tudsz majd fizetni, ki tudod nyitni a kocsidat, lámpát kapcsolgatni, csomó minden ilyen" - mesélte akkor Vanda, aki Amerikában tervezett új életet kezdeni.