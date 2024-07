Shakira elképesztő show-ja: a Copa America-döntőjének félidejében robbantotta fel a pályát - VIDEÓ

Hatalmas show-t csinált Shakira a Copa América döntőjének félidejében: a kolumbiai énekesnő semmit sem bízott a véletlenre, a produkció szerves része volt egy nagy nőstényfarkas, mesterséges intelligencia elemeket is láthattak a nézők, valamint lebegő járműveket is.

Shakira egy 10 perces koncerttel kápráztatta el a Copa-America döntő nézőit

Forrás: Getty Images/Argentina v Colombia - CONMEBOL Copa America USA 2024: Final

Shakira elképesztő show-ja: a Copa América-döntőjének félidejében robbantotta fel a pályát

A Miamiban élő kolumbiai énekesnő a döntő félidejében egy 10 perces mini koncertet adott elő, azonban a látvány, a különféle elemek és Shakira elképesztő energiája gondoskodott arról, hogy a rajongók úgy érezzék, mintha egy két órás koncerten vettek volna részt.

Hips Don’t Lie!

https://t.co/D07qSN4sMo — Shakira Brasil | Fã Clube (@Shakira_Brasil) July 15, 2024





Shakira hamarosan világkörüli turnéra indul, amely november 2-án kezdődik a kaliforniai Palm Desertben található Acrisure Arénában; ez az első turnéja 2018 óta.

"Azt hiszem, ez lesz a legnagyobb karrierem során. Ez lesz a leghosszabb is"- hozzátette, hogy koncertjei általában körülbelül 90 percesek, de ezeket az előadásokat valamivel több mint két órásra tervezi.

Shakira és Gerard Piqué válása: "Soha nem szenvedtem még ennyire"

A kolumbiai énekesnő és Gerard Piqué exfocista válása 2022-ben került nyilvánosságra, miután 11 évig voltak együtt. Shakira szerint a családjára és a karrierjére gyakorolt hatás miatt döntött a válás mellett, és most újra szabadnak érzi magát. Két gyermekük van, Sasha és Milan, akiknek a közös felügyelete miatt egy megállapodást kötöttek. Ennek értelmében Shakira Miamiba költözik a fiaikkal, míg Piqué látogatási jogokat kap, és bármikor találkozhat velük.

Shakira nyíltan beszélt korábbi érzéseiről is: „Soha nem szenvedtem még ennyire, és ez időnként megakadályozott abban, hogy működjek” – osztotta meg. „Olyan érzésem volt, mintha valaki lyukat szúrt volna a mellkasomba” - tette hozzá.

„Most már nincs férjem, de igen, a férjem visszahúzott engem.(...) Most szabad vagyok! Most már tényleg tudok dolgozni!” - osztotta meg őszintén Jimmy Fallonnal a The Tonight Show-ban.