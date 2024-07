Shakira és Gerard Piqué válása: "Soha nem szenvedtem még ennyire"

A kolumbiai énekesnő és Gerard Piqué exfocista válása 2022-ben került nyilvánosságra, miután 11 évig voltak együtt. Shakira szerint a családjára és a karrierjére gyakorolt hatás miatt döntött a válás mellett, és most újra szabadnak érzi magát. Két gyermekük van, Sasha és Milan, akiknek a közös felügyelete miatt egy megállapodást kötöttek. Ennek értelmében Shakira Miamiba költözik a fiaikkal, míg Piqué látogatási jogokat kap, és bármikor találkozhat velük.

Shakira a The Tonight Show vendége volt.

Forrás: Getty Image/Todd Owyoung/NBC

Shakira férje jelentősen befolyásolta zenei karrierjét, a válás után viszont újra szabadnak érzi magát

Shakira nyíltan beszélt korábbi érzéseiről is: „Soha nem szenvedtem még ennyire, és ez időnként megakadályozott abban, hogy működjek” – osztotta meg. „Olyan érzésem volt, mintha valaki lyukat szúrt volna a mellkasomba” - tette hozzá.

„Most már nincs férjem, de igen, a férjem visszahúzott engem.(...) Most szabad vagyok! Most már tényleg tudok dolgozni!” - osztotta meg őszintén Jimmy Fallonnal a The Tonight Show-ban, miközben új, Las Mujeres Ya No Lloran című albumát népszerűsítette, ami a következő jelentősebb albuma lehet a 2017-es El Dorado óta. A műsorban Shakira beszélt arról is, hogy örül újonnan megszerzett függetlenségének, de hozzátette, hogy szerinte senkinek sem szabadna megmondania, hogy egy nő hogyan birkózzon meg az élet nehézségeivel. "Nem hiszem, hogy bárkinek is meg kellene mondania, hogyan gyógyuljunk." - szavai pedig a műsor közönségét is mélyen megérintették. Az új album kapcsán pedig elárulta: "Mindegyik dal olyan volt, mint egy katarzis" Legújabb zenéje a gyógyulás és a megerősödés útján tett tanúságtétel.