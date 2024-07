A mentalista sztárja sosem használ dezodort – 10 érdekesség az 55 éves Simon Bakerről

Simon Baker és Rebecca Rigg

Furcsa testápolási szokásokkal bír

Ha nem filmszerepre vagy nyilvános eseményre készül, akkor saját magának vágja le a haját, ahogy ő fogalmazott: „érzésre”. Nem használ dezodort sem, mert szerinte ha az ember elég vizet iszik, akkor nem lesz rossz testszaga.

Rendezőként is alkot

Már Az őrangyal című sorozatának egyik epizódját is saját maga vezényelte le, majd A mentalista évadai alatt öt alkalommal is beleült a rendezői székbe. A teljesen saját rendezői vízióját viszont először 2017-ben valósíthatta meg, amikor a Breath című mozifilm direktoraként mutatkozhatott be a fesztiválokon, miközben a főszereplői, írói és produceri feladatokat is magára vállalta.

A kertészkedés kapcsolja ki

Szabadidejében manapság a legszívesebb a kertjével foglalkozik. Azt mondja, hogy ez a tevékenység kapcsolja ki a legjobban, jól is megy neki, és úgy érzi közben, hogy valami hasznosat, pozitívat csinál.

Izgalmas szerepek várják

A mentalista befejezése után kevesebbet dolgozott, hat év alatt mindössze három mozifilmes szerepet vállalt el. Legutóbb A fiú, aki lenyelte a világegyetemet című Netflix-sorozatban szerepelt, és még idén érkezik egy második világháborús ausztrál széria is (The Narrow Road to the Deep North), amiben Jacob Elordi oldalán látható. Még izgalmasabbnak tűnik a már leforgatott, utómunka fázisában járó Klara and the Sun mozifilm, amit a sztárrendező Taika Waititi munkája, és Baker igazi sztárgárda (Jenna Ortega, Amy Adams, Natasha Lyonne) részeként szerepel benne.