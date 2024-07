Verekedésbe keveredett Danny Trejo - Egy vízibomba miatt durrant el az agya

Danny Trejo helyi emberekkel veszett össze, miután fejbetalálták egy vízibombával. A színész a nyitott veterán autójában ült éppen. A TMZ forrásai szerint a Trejo nagyon kiakadt, azonnal kiszállt a kocsiból. Hamarosan kitört a verekedés is, deDannyt többen is lefogták, mielőtt üthetett volna.

Danny Trejo verekedésbe ekeveredett

Forrás: Getty Images via AFP/2023 Getty Images

A dulakodás nem tartott sokáig, mivel többen is elkezdtek kiabálni, hogy gyerekek is jelen vannak — ez azonban nem akadályozta meg Dannyt abban, hogy leordítsa a tetteseket. Valaki a rendőrségnek is szólt a balhéról, tömegverekedés jelentettek, mire azonban a hatóságok odaértek, a tömeg feloszlott, így nem történt letartóztatás.

Trejo a lapnak azt mondta, minden ok nélkül dobták rá a vizibombát a kocsijára. Bár fizikailag jól van, nagyon szomorú attól, hogy ilyesmi megtörténhet, ő csak szeretett volna békésen részt venni a felvonuláson. A színész az egész helyzetet gyerekesnek nevezte, a vízzel teli lufikat dobáló emberek közül ugyanis többen a harmincas éveikben jártak.

Danny Trejo májusban ünnepelte 80. születésnapját. A jeles alkalomból összegyűjtöttünk róla egy csomó érdességet, amit biztosan nem tudtál róla.

A verekedés csak hab a tortán

Danny Trejo egyébként nehéz napokon van túl. Hétfőn jelentette be, hogy szeretett csivavája, Dixie a másvilágra költözött. A sztár kedvence 16 éves volt.