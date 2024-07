Elhunyt a Vízipók-csodapók alkotója, Kertész György

A rajzfilmet, amelyet Bálint Ágnes dramaturggal közösen írt, 1978 és 1988 között sugározta a Magyar Televízió. A Vízipók-csodapók írójának halálát fia jelentette be közösségi oldalán.

Elhunyt Kertész György, a Vízipók-csodapók alkotója

Forrás: diafilm.hu

Több generáció ismeri és szereti a Vízipók-csodapók történeteit

A mese a gyerekek mellett a felnőttek körében is nagy sikert aratott. Egy egész estés, digitálisan felújított rajzjátékfilm is készült belőle 2019-ben. Fontos üzenetet is közvetített, hiszen az élővizek világáról, természetes vizeink, környezetünk védelméről és szólt.

Ifjabb Kertész György azt írta, édesapja tartalmasan, szeretetben töltött 97 év után, múlt éjjel köszönt el a földi léttől.

Egészen utolsó hónapjaiig alkotott, életében többet adott, mint kért. Generációkat tanított szakmára, emberségre, a természet szeretetére.

- írta. Búcsúztatására - kérésének megfelelően - szűk családi körben kerül majd sor.

A diafilm.hu oldalon olvasható, hogy Kertész György egyszer viccesen megemlítette: a mesefigurák karakterét sokszor ember-ismerősei ihlették – amit hivatalosan tagadott, mert sok találgatás, sőt sértődés is történt emiatt.

A Vízipók-csodapók fontos értékeket adott át

Forrás: diafilm.hu

A magyar mese történetének középpontjában a kis vízipók áll, aki barátaival él a tó partján. A mese a természet csodáit és a barátság fontosságát mutatja be szórakoztató és tanulságos formában.

A Vízipók-csodapók történetei generációk óta elbűvölik a gyermekeket és szüleiket egyaránt.

Gondoltad volna, hogy a Vízipók-csodapók rajzfilm egy percéhez legalább 500 rajzot készítettek, hogy a karakterek életre keljenek?

Hallgasd meg a rajzfilm zenéjét a videóra kattintva: