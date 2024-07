Zinédine Zidane és felesége harminc éve élnek boldog házasságban - FOTÓK

Kabil származású utcagyerekből lett francia nemzeti hős, majd rekordokat döntögető edző, megítélését még a csúfos utolsó meccse sem tudta romba dönteni. Zinédine Zidane minden idők legnagyobb futballkarrierje mellett házasságára is büszke lehet, feleségével harminc éve élnek boldogan.

Zinédine Zidane és felesége harminc éve élnek boldog házasságban

Forrás: Corbis via Getty Images/Celebrity At The 2022 French Open - Day Six

Zinédine Zidane 17 éves kora óta rajong a feleségéért

Még a Cannesban, 17 évesen ismerkedett össze Véronique Fernandez-Lentiscóval, aki akkor a tánc szerelmese volt, Zidane számára pedig már akkor is a futball volt a minden. A fiatalok ugyanazon a diákszálláson laktak, ám hónapokba telt, mire szóba elegyedtek egymással. Akkor olyan erős szerelem szövődött kettejük között, ami azóta is tart. 1994-ben hivatalosan is összekötötték az életüket.

Négy fiúk született, aki (egyelőre) alacsonyabb szinteken ugyan, de mind követték az édesapjukat a profi focista karrierben. 2022-ben pedig az egykori focista nagypapa lett, Enzo fia révén, a sok fiú után egy kislánynak örülhet, azóta pedig már kettővel bővült az unokák száma, így Zidane háromszoros büszke nagypapa.