Vége az Aerosmith-nek: Steven Tyler már soha nem gyógyul meg

Steven Tyler nem épült fel hangszálsérüléséből

Az Aerosmith 2023 szeptember elején indult az utolsónak meghirdetett Peace Out turnéjára, de az szinte még el sem kezdődött, amikor három koncert után bejelentették, hogy Steven Tylernek megsérültek és véreznek a hangszálai, sőt, a gégéje is eltört, az orvosai pedig 30 napra eltiltották az énekléstől, így elhalasztották a soron követező fellépéseket. Tyler, bár akkor beszélni sem tudott, optimista volt, hogy visszatérhet a színpadra és a hozzá közelállók is úgy nyilatkoztak, hogy rendbe fog jönni.

Nem először mondtak le koncerteket, de most tényleg vége

A zenekar 2022-ben szintén az énekesük betegsége miatt mondta le fellépéseit, ugyanis Steven Tyler akkor rehabra vonult. "Steven évek óta dolgozik a józansága megőrzéséért. Nemrég megműtötték a lábát, hogy visszatérhessen a színpadra, ám a fájdalomcsillapítók szedése következtében visszaesett a függőségbe. Most önként jelentkezett egy kezelési programba, hogy meggyógyuljon" - írták. Az énekes 2011-ben is megjárta a rehabot, akkor így nyilatkozott: "Igen, a hetvenes évek óta drogos vagyok és alkoholista". Tyler, a karizmatikus zenész és botrányhős maga sem tagadta, hogy az évek során százmilliókat vett el kábítószerekre.

Az Aerosmith legutóbb 1994-ben koncertezett Magyarországon, de 2020-ban visszatérést terveztek az európai turnéjuk keretében. Ezt akkor a világjárvány miatt elhalasztották, majd a 2022 nyarára időzített koncertet végül teljesen lefújták.