50 éves lett a filmcsillag Amy Adams, akinek mulatókban és konditermekben telt a gyerekkora

1974. augusztus 20-án az itáliai Aviano városában jött világra, de egy csepp olasz vér sem folyik az ereiben, míg angol, dán, német, norvég, walesi, skót és ír ősökkel annál inkább rendelkezik. Amy Adams családja amerikai, és a katona édesapja állomáshelye miatt tartózkodtak a születése idején épp Olaszországban.

50 éves lett Amy Adams

Forrás: Getty Images

Érdekességek, amiket valószínűleg nem tudtál Amy Adams színésznőről

Mulatókban és konditermekben telt a gyerekkora

Mormon vallású, de a legkevésbé sem konzervatív neveltetésben részesült. Az édesapja a katonaság után Amerikába visszatérve énekesként kereste a betevőt éttermekben és éjjeli mulatókban, ahova gyakran magával vitte a kislányát is. A szülők válása után pedig az édesanyja testépítő karrierbe kezdett, így ekkoriban meg konditermekben teltek gyakran a kis Amy napjai.

Táncosnőnek készült

Gyerekkora óta imád szerepelni, énekelni és táncolni, és sokáig balerina szeretett volna lenni. Tanult is balettozni, de miután nem bizonyult elég tehetségesnek, színpadi show-k táncosaként lépett fel, miközben Hooters pincérnőként vagy bolti eladóként is dolgozott. A táncosnői álmainak egy sérülés vetett véget.

Nagyon nehezen indult be a színésznői karrierje

Élete első filmszerepét az 1999-es Szépségtépő versenyben kapta, aminek forgatása közben Kirstie Alley biztatta arra, hogy költözzön Los Angelesbe, és vágjon bene a hollywoodi karrierbe. De a befutás nagyon nehezen jött neki össze, még amikor olyan sikerfilmbe is sikerült bekerülnie, mint a Kapj el, ha tudsz, utána egy évig nem kapott semmilyen újabb munkát. Már a színészi pálya elhagyásán gondolkozott, amikor a 2005-ös Juneburg díjai, és pláne a 2007-es Bűbájban a Disney hercegnő szerepe elhozta számára a hírnevet.

Szereti is Oscar, meg nem is

Ha az Oscart célozza egy film, akkor érdemes Amy Adamset szerződtetni, hiszen már öt olyan alkotásban is játszott, amit a Legjobb filmnek jelöltek a gálán. Őt magát az alakításaiért is már hat alkalommal jelölték a díjra, ami kiemelkedően magas szám a kortárs színésznők között, viszont sosem vihette haza végül az aranyszobrocskát.

Retteg a szerepléstől

Egyszerre lételeme a színészkedés, és közben retteg is, ha szerepelnie kell. Saját elmondása szerint egészen extrém méretű lámpalázat kell leküzdenie minden alkalommal, ha nyilvános szereplésre kerül a sor. Emellett a szűk helyektől is nagyon fél: a klausztrofóbiája a mindennapokban is gondot tud okozni.

A férje viszi a háztartást

2001-ben, egy színjátszó tanfolyamon ismerkedett össze a festőművész Darren Le Gallóval, aki azóta a párja. 2008-ban jegyezték el egymást, 2010-ben született meg Aviana nevű lányuk, 2015 óta pedig hivatalosan is házasok. Adams több nyilatkozatában is elmondta, hogy milyen nagyra értékeli a férjétől azt, hogy az ő karrierje érdekében elvállalta az elsőszámú otthoni gondoskodó szerepét.

Van egy sztárhasonmása

Olyan sokszor keverik össze az egyik sztárbarátnőjével, a szintén vörös hajú Isla Fisherrel, hogy ebből már többször viccet is csináltak. Fisher és volt férje, a humorista Sasha Baron Cohen az egyik évben például a karácsonyi képeslapokon kiküldött családi fotón kicserélték Fisher arcát Amy Adamsére. Senkinek sem tűnt fel.

Nem a vörös a hajszíne

Noha a világ az egyik leghíresebb, ikonikus vörös filmszínésznőként ismeri, de Amy Adams haja eredetileg szőke. Még a karrierje kezdetén egy szerep kedvéért festette be először a haját, azóta pedig annyira hozzánőtt ez a szín, hogy már saját maga számára is furcsa lenne a változtatás. A mozinézők számára pedig pláne.

Magyar rendezővel dolgozik

A 2022-es Bűbáj 2. óta nem láthattuk semmiben szerepelni, de mostantól sorban fognak érkezni az új produkciók a közreműködésével. Először a Nightbitch című horror 2024 végén, majd az At the Sea mozifilm, amit már le is forgatott Mundruczó Kornél irányítása alatt.