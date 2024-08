Harrison Ford könnyekig meghatódott: hivatalosan is Disney-legenda lett

Harrison, aki hatalmas teljesítményei ellenére mindig szerény maradt, segítő mesélőként írta le magát, hangsúlyozva a közös munkát minden projekt mögött.

„A történetek értetek szólnak, rólatok, rólunk” – mondta elérzékenyülve.

Hálája tapintható volt, és ahogy visszafojtotta a könnyeit, egyértelmű volt, hogy ez a pillanat neki is ugyanolyan sokat jelent, mint rajongóinak.

A veterán színész arra is szánt egy pillanatot, hogy személyesen köszönetet mondjon Bobnak, nemcsak a díjért, hanem az évek során nyújtott támogatásáért és barátságáért is. Harrison beszéde kétségtelenül az est fénypontja volt, de nem ő volt az egyetlen kitüntetett. Az ünnepségen a Star Wars és Indiana Jones zeneszerzőjét, John Williamst, valamint Frank Oz-t - a Jedi mester Yoda hangját - is Disney-legendává avatták. A trió most olyan Lucasfilmes kollégák sorába lép, mint George Lucas, Mark Hamill, a néhai Carrie Fisher, James Earl Jones, Jon Favreau és Ming-Na Wen, akiket már korábban is elismertek ezzel a kitüntetéssel.

A köszönőbeszédről készült videót itt tudod megnézni: