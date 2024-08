Így sminkeli magát Angelina Jolie az olimpiára: magyar színekben a sztár?

Első ránézésre nem mondanád meg, kit látsz a videón, talán csak az lehet furcsa egy kicsit, hogy az amerikai színésznő miért sminkeli magát magyar színekkel az olimpiára. Angelina Jolie magyar hasonmása és a világsztár között kísérteties a hasonlóság, és bár a színésznőt is el tudnánk képzelni magyar szurkolóként, ezúttal nem ő mutatja meg nekünk, hogyan készül az olimpiai makeup, hanem Szilágyi Mariann sminkes, az ő kiköpött mása.

Angelina Jolie magyar hasonmása, a gyönyörű Mariann sminkesként dolgozik

Nem ő az igazi Angelina Jolie, de ő mutatja meg, hogy készíts menő szurkolói sminket magadnak

Zajlik a párizsi olimpia, szurkolni nemcsak a helyszínen vagy otthon lehet, több helyen, nagy kivetítőn is nézheted a versenyeket nagyobb társaságban, együtt a barátaiddal. És ha már közösen szurkoltok a magyar olimpikonoknak, egy menő szurkolói smink sem árthat.

Nézd meg a magyar Angelina Jolie, a világsztár hasonmása hogyan festi ki magát a jeles eseményre. Szilágyi Marian nemcsak kiköpött mása a világsztárnak, de remek sminkes is, aki az alábbi videónkon azt is megmutatja, hogyan készítheted el magadnak a legmenőbb makeup-variációt.

Fesd magad a magyar nemzeti színekbe: nem lesz másra szükséged, csak piros, fehér és zöld szemhéjtusra, némi púderre és egy kevéske kis kézügyességre. Ha igazi szurkolói macska szeretnél lenni, néhány strasszkövet is be kell szerezned. Ha a merész és bevállalós lányok táborát erősíted, vörös rúzst használj.

Szilágyi Mariann korábban azt mesélte, a tükörbe nézve ő sosem látta meg magában Angelina Jolie-t:

„Érdekes, de én másképp látom a tükörképem. Magamtól sosem gondoltam volna arra, hogy hasonlítok Angelina Jolie-ra. Persze nekem is vastagok az ajkaim, karakteres az arcvonásom, megegyezik a hajszínünk, talán a nagyobb, cicás szemeinkben is van valamennyi hasonlóság. Körülbelül húsz évnyi korkülönbség lehet közöttünk. Talán a tíz évvel ezelőtti képein hasonló karakter, mint én, de ennek ellenére nem gondolom olyan szembetűnőnek a hasonlóságot, mint az ismerőseim egy része. Időnként idegenek is leszólítottak emiatt. Az elején persze nagyon örültem ennek a visszajelzésnek, de egy idő után zavaró lett” — mesélte a sminkes, aki azóta megbékélt a folyamatos összehasonlítgatással.