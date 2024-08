Ben Affleck nem mutatott semmilyen érdeklődést, hogy rendbe hozza a házasságát Jennifer Lopezzel

Jennifer Lopez hagyott időt magának és alaposan átgondolta, valóban el akar-e válni Ben Afflecktől - mondta egy forrás a People magazinnak. Végül arra a döntésre jutott, hogy itt az ideje továbblépni.

Ben Affleck nem akarta rende hozni a házasságát

Forrás: Getty Images

Nagyon csalódott és szomorú, de Ben semmilyen jelét nem adta annak, hogy folytatni akarja a házasságukat. Nem mutatott semmilyen elkötelezettséget és érdeklődést, hogy ez a dolog működjön. Jennifer eljutott arra a pontra, hogy egyszerűen csak magára kell figyelnie

- mondja a forrás.

Több bennfentes is megerősítette, hogy a sztár a Los Angeles megyei legfelsőbb bíróságon adta be a válókeresetet az esküvőjük második évfordulóján. A georgiai szertartásra egy hónappal azután került sor, hogy 2022. július 17-én Las Vegasban egy meghitt ceremónián hivatalosan is összekötötték az életüket.

Ben Affleck és Jennifer Lopez házassága nem tartott sokáig

Lopez és Affleck 2021 áprilisában - évekkel azután, hogy először eljegyezték egymást majd szakítottak - újraélesztették románcukat. 2021 júliusában tették kapcsolatukat Instagram-hivatalossá.

2022 februárjában Lopez boldogan nyilatkozta, hogy szerencsésnek és büszkének érzi magát, hogy Affleckkel lehet, és hogy kaptak egy második esélyt. Öröm azonban nem tartott sokáig, a felmelegített románc három évig tartott. Az énekesnő a válási papírokon a szakításuk dátumának 2024. április 26-át jelölte meg.

„Külön-külön haladnak tovább. Jennifer próbál új otthont találni, hogy újrakezdhesse” - mondta egy informátor. Ezt igazolja az is, hogy a sztárpár eladásra kínálta a hatalmas villát, amit házasságkötésük után vásároltak.

Jennifer és Ben a nyarat külön töltötték, az énekesnő Hamptonsban és Európában is járt, a színész-rendező pedig mindenközben a munkára koncentrált. Néha volt feleségével, Jennifer Garnerrel találkozott.

„Mindent figyelembe véve, Jennifernek jó nyara van. Szabadságon volt, és arra tudott koncentrálni, ami mi következik. Élvezte a gyerekeivel, a családjával és a barátaival töltött időt. Mindenhez igyekszik jól hozzáállni, még akkor is, ha a dolgok nem tökéletesek” - mondta a bennfentes.