Jennifer Garner szerelmes pillantásai: még mindig odavan Ben Affleckért - fotók

Jennifer Garner és Ben Affleck néhány nappal ezelőtt újra együtt töltötték az idejüket, mégpedig a connecticuti New Havenben. A találkozás apropója az volt, hogy középső gyerekük, Violet egyetemre megy.

Ben Affleck és Jennifer Garner a válásuk után is jóban maradtak

Ben Affleck és Jennifer Garner sosem távolodtak el egymástól

A Daily Mailben megjelenő fotósorozatot látva Judi James ismert testbeszédszakértő elmondta, Jennifer még mindig rajong exéért: szerelmes pillantásokat vet rá, miközben Ben Affleck is kiválóan érzi magát Garner és a gyerekek társaságában. A szülőkön az is látszik, hogy mennyire büszkék szép családjukra és főleg a most egyetemre készülő Violetre. Garner és Affleck a 2015-ös válásukat követően is jóban maradtak, tulajdonképpen közösen nevelik a 18 éves Violetet, a 15 éves Fint és a 12 éves Samuelt. A gyerekek egyébként JLo és Marc Anthony ikreivel is jóban vannak: Lopez szerint ő és Garner kiváló társszülők.

Ben Affleck a 2015-ös válása után is szoros kapcsolatot ápolt a gyerekeivel

Ben Affleck exénél talált menedékre

Amióta felröppent a hír, hogy a színész házassága Lopezzel válságba került, az exeket egyre többet lehet együtt látni, sőt, Ben már hónapokkal ezelőtt Garnerék háza mellett bérelt ki egy villát, hogy minél közelebb legyen a gyerekeihez. „Ez teljesen tipikus viselkedés, amikor problémák merülnek fel a második házasságban, az érintettek gyakran a korábbi családjukhoz húznak, ahol megélhetik az összetartozást és a - legalábbis látszólag - ítélkezésmentes együttlétet. Valószínűleg Ben is úgy érzi, hogy Garner mellett most önmaga lehet" - vélekedik Judi. „A fotókon is ez tükröződik: lazák, oldottak és jókedvűek egymás társaságában" - tette hozzá.