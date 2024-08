Jennifer Lopez beadta a válókeresetet házassági évfordulójukon: sok pénz foroghat kockán

Jennifer Lopez és Ben Affleck házassági válságáról már régóta pletykálnak, ám a sztárpár hosszú ideig egyáltalán nem szólalt meg az ügyről annak ellenére, hogy egyre nyilvánvalóbb volt, a kapcsolatuk zátonyra futott. Mostanra azonban vége a találgatásoknak, ugyanis Jennifer Lopez beadta a válókeresetet.

Vége: Jennifer Lopez beadta a válókeresetet

Forrás: Getty Images/

Augusztus 20-án Jennifer Lopez beadta a válókeresetet, véget vetett ezzel a több hónapja tartó találgatásoknak arról, hogy vajon valóban véget érte-e a kapcsolatuk Ben Affleckkel. Az énekesnő 2024. április 26-át tüntette fel a különválás dátumaként. A nő saját maga, ügyvéd nélkül nyújtotta be a válókeresetet, tette mindezt ráadásul augusztus 20-án, ami a georgiai esküvőjük második évfordulója. Ekkor mondták ki 2022-ben másodjára a boldogító igent, ezt már baráti és családi körben, miután 2022 júliusában megszöktek és Las Vegasban összeházasodtak.

A pletykák májusban kezdtek el terjedni arról, hogy Ben Affleck és Jennifer Lopez kapcsolata a szakadék felé tart, és bár ezután még néhányszor lefotózták őket együtt, nyáron már arra sem vették a fáradtságot, hogy fenntartsák a látszatot.

Nem írtak házassági szerződést

Jennifer Lopez és Ben Affleck válásában potenciálisan sok pénz forog kockán. Sajtóértesülések szerint az egykori pár nem írt alá házassági szerződést a két évvel ezelőtti esküvőjük előtt. Bár Lopez válási beadványában nem részletezte, hogy volt-e bármilyen megállapodás, a források azt mondták, hogy ilyen dokumentum nem létezik.

A mindkét fél vagyonának védelmét szolgáló jogi dokumentum nélkül a házasságuk alatt felhalmozott jövedelem vagy vagyon közös tulajdonnak számít,

függetlenül attól, hogy ki vásárolta vagy szerezte vagy kereste azt.

És bizony mindketten szorgosan dolgoztak az elmúlt két évben.

Lopez több filmben is szerepelt és producerkedett házasságuk rövid ideje alatt, köztük a Shotgun Weddingben, The Motherben, a This Is Me ... Now-ban és az Atlasban. Arról nem is beszélve, hogy az 55 éves nő tavaly elindította koktélmárkáját, ami 2024-re 400 millió dolláros nettó vagyonnal büszkélkedhet. Ben Affleck pedig befejezte A könyvelő 2 forgatását. Az 52 éves színész további két filmben szerepelt még, valamint a The Instigators című film producere volt a házasságuk alatt. Nettó vagyona állítólag 150 millió dollárral kevesebb, mint Lopezé. Jennifer Lopez a beadványban egyébként lemondott a házastársi tartásdíjról, és kérte a bírót, hogy tagadja meg Afflecktől is.