Kínos interjú került elő: Blake Lively kifejezetten bunkón visekedett

A Velünk véget ér (It Ends With Us) mozikba kerülése kapcsán egy nyolc évvel ezelőtti interjúról beszél most mindenki: amikor Blake Lively meglehetősen kínos pillanatokat okozott egy riporternek. Olyannyira, hogy Kjersti Flaa majdnem felmondott a munkahelyén...

Blake Lively miatt majdnem felmondott egy riporter

Blake Lively nem volt éppenséggel úrinő

Az interjút - ami akkor készült amikor Blake Lively és Parker Posey a Woody Allen rendezte Café Societyt népszerűsítették - már több mint 2 millióan látták. A norvég újságíró Kjersti Flaa a beszélgetés legelején gratulált a színésznőnek és megdicsérte a pocakját. Blake ekkor Ryan Reynoldsszal éppen második gyermekét várta (a párnak azóta már négy gyereke van). Lively ezt valamiért rosszul fogadta, és gúnyosan ő is megdicsérte a riporter domborulatai, majd Poseyval kezdett beszélgetni, figyelmen kívül hagyva a riportert, aki megpróbált a saját szerepében maradni és az 1920-as évek öltözékeiről kérdezte a vendégeit. Lively ezt sem hagyta szó nélkül és odaszúrt, hogy nem érti, miért csak a nőket kérdezi a ruhákról, majd a várandósságára utaló megjegyzést is felhánytorgatta, mondván, mennyire utálja a magánéletet firtató kérdéseket. "Az emberek azért gondolják azt, hgy tudják milyen vagy és ismernek téged, mert újabban rettentően tolakodó a média. Mindenki a magánéleteddel foglalkozik a munkásságod helyett. Két választásod van: vagy válaszolsz a kérdésekre vagy valami kitalált dolog terjed rólad" - fogalmazott.