Ryan Reynolds családi bulit csinált a Deadpool & Rozsomákból: mindenki benne lesz

A Deadpool & Rozsomák az idei év egyik legjobban várt szuperhősfilmje. Ryan Reynolds és Hugh Jackman közös szereplése garantálja a sikert, de mint kiderült, több meglepetést is tartogat a film... A Reynolds famíliából ugyanis többen is kedvet kaptak ahhoz, hogy benne legyenek a buliban.

Deadpool & Rozsomák, vagyis Ryan Reynolds és Hugh Jackman

Forrás: Getty Images via AFP

Deadpool & Rozsomák: Ryan Reynolds családi bulit csinált a forgatásból

Utoljára 2018-ban láthattuk Ryan Reynoldsot Wade Wilsonként, de most visszatér a mozikba, méghozzá Hugh Jackmannel együtt. A film különlegességét éppen az adja, hogy így a Deadpool összefonódik a Marvel-moziuniverzummal. Hugh Jackman pedig legutóbb 2017-ben szerepelt Loganként, vagyis ez mindkét színész számára nagy visszatérés. Ám hiába ők a sztárok, a Deadpool & Rozsomák igazi csemegéket rejteget, legalábbis ha a különleges szereplőkről van szó.

Ryan Reynolds felesége, Blake Lively ugyanis egy cameo-szerepet kapott a szuperhősfilmben, de nem ő az egyetlen a családból, aki beszállt a buliba, a 4 éves lányuk, Betty is fontos feladatot kapott a forgatáson. A kislány feltűnik a stáblistán, ám hogy pontosan mi is volt a dolga, az nem derült ki, ellenben az igen, hogy Hugh Jackmannek segédkezett. Ez nem is meglepő, ugyanis korábban Ryan Reynolds elárulta, Betty imádja az 55 éves színészt.

"A négyéves Bettym úgymond feltétel nélkül szereti Hugh-t" - mondta. "És ezt a szeretetet szemrebbenés nélküli erőszakkal fejezi ki" - tette hozzá. És ha már Bettynek ilyen lényeges szerep jutott, a többieket sem hagyták ki. A 7 éves Inez egy Kidpool nevű karakterként tűnik fel, míg a 9 éves James egy Sikító mutánst játszik, az 1 éves Olin szintén szerepel méghozzá Babypoolként.

Ryan Reynolds és Blake Lively 4 gyereket nevelnek

A párnak négy közös gyereke van: a 9 éves, James, a 7 éves Inez, a 4 éves Betty, és az 1 éves Olin. Utóbbinak nevét csak nemrég hozták nyilvánosságra: a név jelentése "örökség" vagy "örökös". Ryan és Blake korábban is egyedi, jelentéssel bíró neveket választottak gyerekeiknek, így nem meglepő, hogy negyedik babájuknál is így tettek. Ekkor azonban a kicsi neméről még nem beszéltek, habár a skandináv eredetű névből lehetett sejteni, ugyanis azt általában fiúknak adták. A félreértések elkerülése végett azonban végül azt is tisztázták, hogy legfiatalabb gyerekük fiú.