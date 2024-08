Felesége törött üveggel vágta el Christian Slater nyakát

Nála a pohár mindig félig üres

Saját bevallása szerint nagyon nehezére esik pozitívan szemlélni az életet, nála az a bizonyos pohár tényleg mindig félig üres, és sosem félig teli. Korábban azt hitte, hogy majd a hírnévtől elmúlik a szorongása és bizonytalansága saját magában, de rá kellett jönnie, hogy a kettőnek semmi köze egymáshoz.

Viharos szerelmi élet van mögötte

Olyan hollywoodi sztárok tartoztak a hódításai közé, mint Christina Applegate, Samantha Mantis, Nina Huang, vagy Winona Ryder, akin saját bevallása szerint sem sikerült sosem túllépnie. Az első házassága hat éven át tartott a tévés személyiség Ryan Haddon oldalán két közös gyerekkel, és akkor ért véget, amikor a feleségét letartóztatta a rendőrség párkapcsolati erőszakért, ugyanis egy szórakozóhelyen törött üveggel vágta el Slater nyakát.

Ryan Haddon egy szórakozóhelyen támadt Christian Slaterre

Forrás: Getty Images

Titkolja a gyerekei nevét

2010-ben egy floridai nyaraláson ismerkedett meg Brittany Lopezzel, aki azóta is a párja. 2013-ban házasodtak össze, két gyerekük született, akiket a nyilvánosság teljes kizárásával nevelnek, még a nevüket sem árulták el a sajtónak.

Érdemes a kezét figyelni

Ugyanis híres arról, hogy a filmjeiben gyakran történik valami a kezeivel, és a legtöbbször valami csúnya dolog. A Gyilkos játékokban ellövik egy ujját, a Robin Hoodban nyíl szúrja át a tenyerét, a Rakoncátlan szívben mindkét tenyere megsérül, de a legújabb filmjét is érdemes figyelni ilyen szemmel is.

Épp érkezik az új filmje

A hazai mozikban a 2023-as Dzsungelhajsza révén láthattuk utoljára, azóta felbukkant a Cukormáz nélkül című Netflix-filmben és A Spiderwick krónikák sorozatban is. Augusztus 22-én debütál idehaza a Vészjelzés, amiben egy magánszigeten bulizó gazdag társaság egyik tagját alakítja, és még a kezével is történik valami. De még idén várható a Dexter: Original Sin című előzménysorozat is, amiben a címszereplő apját játssza.