Újabb rekordot döntött Cristiano Ronaldo: ki is tüntette a YouTube

Cristiano Ronaldo szerdán indította el UR Cristiano nevű hivatalos YouTube-csatornáját, amely 12 óra alatt 10 millió feliratkozót gyűjtött. Ezzel letaszította a trónról az eddigi csúcstartó MrBeastet — neki ugyanez a bravúr 132 nap alatt sikerült.

Cristiano Ronaldo YouTube-csatornája rekordokat döntött - A videók többségén a párja, Georgina is szerepel

Forrás: FilmMagic/MTV EMAs 2019 - VIP Arrivals

Cristiano Ronaldo YouTube-csatornája: milliók követik

Ronaldo feliratkozóinak száma azóta is nő, a számláló jelenleg 30,5 millión áll. A csatornán 19 videó látható, aminek többségén a focista legidősebb fia, az ifjabb Cristiano Ronaldo és a párja, Georgina Rodriguez is látható, és mindegyiknek milliós a nézettsége.

Ronaldo a kiemelkedő eredmények miatt díjat is kapott a YouTube-tól. A jól ismert aranygombot azért kapta, mert mindössze 90 perc elég volt neki az első egymillió feliratkozóhoz. A díjat azonnal oda is adta a gyerekeinek, akik nagyon örültek neki, sőt, össze is puszilgatták.

