Irány a Fény Városa! – Minden, amit Emily Párizsban új évadáról tudni szeretnél

Az Emily Párizsban 2020 októberében került először a nézők elé, és gyorsan a Netflix egyik sikersorozatává lett. Olyannyira, hogy a második évadának 2021 decemberi fogadtatása után a streamingszolgáltató egyből megrendelte belőle a harmadik és a negyedik évadot is. A széria azóta is rendszeresen ott tanyázik a Netflix nézettségi toplistáiban.

Már nézhető az Emily Párizsban új évadának első öt része

Hol hagytuk abba Emily kalandjait?

Jó nagy felfordulás közepette, az biztos! A harmadik évad fináléját jelentő nagyszabású esküvőn ugyanis nem jött össze a boldogító igen: a sztárséf Gabrielnek nemet mondott a menyasszony Camille azzal az indokkal, hogy a férfi és Emily között láthatóan szerelem szövődött. Ennek hallatán Emilyvel szakított Alfie, a másik potenciális pasijelöltje, de mielőtt Emily és Gabriel így végül egymáséi lehette volna, jött az újabb csavar és vallomás: az esküvőre igazából azért szánta rá magát a férfi, mert Camille terhes.

Milyen sztori várható az Emily Párizsban új évadában?

Emily két szék között a pad alá esett, hiszen Alfie-nak csalódást okozott, míg Gabriel az apasággal van elfoglalva. Utóbbival azonban továbbra is együtt kell dolgozni, és a munkahelyen Sylvie is komoly dilemmával szembesül a múltja kapcsán, miközben Mindy a bandájval az Eurovízióra készül. „Még több szórakozás, még több divat, és természetesen még több dráma következik” – nyilatkozta a főszereplő Lily Collins. „Emilynek el kell döntenie, hogy mindaz, amire mindig is vágyott, tényleg szükséges-e az életében?”

Kik szerepelnek az új szezonban?

A sztárzenész Phil Collins sztárszínésznővé lett lánya, Lily Collins természetesen visszatér a címszerepben, ahogyan a legfontosabb szereplőtársai is. Akitől biztosan elbúcsúzunk, az Madeline szerepében Kate Walsh, és többek kapunk majd Sylvie-ből (Philippine Leroy-Beaulieu), Julienből (Samuel Arnold), Luc-ből (Bruno Gouery) és Antoine-ból (William Abadie). Új szereplőként csatlakozik a stábhoz Thalia Besson és Eugenio Franceschini.

Kiben reménykednek még a rajongók?

Amióta Kim Cattrall, avagy Samantha a Szex és New Yorkból megjelent az Emily Párizsban harmadik évadának premierjén, azóta reménykednek abban a sorozat nézői, hogy kap egy hozzá illő vendégszerepet a történetben. Annál is inkább, mert az Emily Párizsban fő alkotója az a Darren Star, aki a Szex és New Yorkot is tető alá hozta. Star rejtélyesen nyilatkozott az ügyben, mondván nem híve annak, ha valakit csak a nevéért vesznek be egy produkcióba, de Cattrall biztosan hozzá tudná tenni a magáét a sorozathoz.