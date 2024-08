Harry és Meghan mellőzéséről döntött Károly király és Vilmos herceg

Károly király és idősebb fia, Vilmos herceg közösen úgy döntöttek, hogy a jelenlegi helyzet túl bonyolult ahhoz, hogy Harry és Meghan meghívást kapjanak a királyi család skóciai nyaralására, Balmoralba,részben Katalin hercegné súlyos betegsége miatt. Bár egyes királyi megfigyelők szerint a skóciai családi összejövetel ideális alkalom lett volna Harry és Meghan meghívására, úgy tudni, hogy a Sussexek nem térnek vissza az Egyesült Királyságba. Úgy vélik, hogy ez most az utolsó dolog, amire a királyi családnak szüksége van, különösen, mivel mindenki tudja, hogy Harry meghívása Meghanét is jelentené, ami a jelenlegi elmérgesedett helyzetben már végképp túlzás lenne.

Károly király és Vilmos herceg úgy döntöttek, hogy hogy Harry és Meghan idén nyáron nem csatlakozik a családhoz Balmoralban

Forrás: Getty Images/Chris Jackson

Harry és Meghan nem utaznának külön a királyi nyaralásra

Meghant mindig is a Harry nyilvános támadásai mögötti fő mozgatórugónak tartották. Vilmos és Károly tudják, hogy Harry meghívása Meghan nélkül csak újabb témát adna a herceg folytatásra szánt memoárjához. Harry herceg állítólag 2023-ban kezdte írni önéletrajzi könyvét, és már jelezte, hogy akár két kötet is lehet belőle. Ez alapján úgy tűnik, hogy Harrynek bőven van témája elbeszélő memoárjához, hiszen mint orábban nyilatkozta, a legnehezebb rész az volt, hogy kivegyenek belőle dolgokat.

A királyi család augusztusban Balmoralban pihen

A királyi család mögött nehéz év áll, ezért a mostani nyaralás mindenki számára különösen nagy jelentőséggel bír. Vilmos herceg és felesége is csatlakozik a királyi család többi tagjához az éves nyári vakációra II. Erzsébet királynő kedvenc helyén Balmoralban. Vilmos herceg gyermekkora óta élvezi a Balmoralban töltött nyaralásokat, és Katalin is mindig csatlakozott hozzá, miután 2011-ben összeházasodtak. Amióta megszülettek gyerekeik a jelenleg 11 éves György herceg, a 9 éves Sarolta hercegnő és a 6 éves Lajos herceg is minden évben velük utazott, hogy együtt lehessen a család. Katalin hercegné már fél éve visszavonult a nyilvánosságtól betegsége miatt, és augusztus 4-től az egész királyi család ezt teszi egy időre, szabadságra mennek. Vilmos számára Skócia a legboldogabb emlékeinek forrása, de egyben a legszomorúbbaké is. Ugyanis Balmoralban volt, amikor megtudta, hogy édesanyja, Diana hercegné meghalt.